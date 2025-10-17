¿La licencia tipo E13 es obligatoria? Conoce los requisitos para manejar carga peligrosa

¡Atención, transportistas! La Secretaría de Movilidad (Semovi) le metió mano al Reglamento de la Ley de Movilidad y te pide una credencial muy específica: la Licencia tipo “E13”. Esta es la llave indispensable para operar en un sector de alto riesgo, y aquí te decimos quién exactamente tiene que tramitarla.

¿Quién debe solicitar la licencia tipo E13 en la CDMX?

La Licencia tipo “E13” es exclusiva para un grupo muy específico de operadores dentro de la capital, es obligatoria y se asigna únicamente a la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas.

Este requisito se suma a la necesidad de contar con un dictamen de seguridad otorgado por la autoridad competente, que avala el conocimiento en el manejo de dichas sustancias.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia tipo E13?

Para obtener la licencia tipo “E13”, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos que buscan asegurar la experiencia y el conocimiento del operador:



Antigüedad mínima: El interesado debe acreditar o contar con la Licencia tipo “A” con al menos tres años de antigüedad.

de antigüedad. Acreditación de conocimientos: Es fundamental que el solicitante demuestre que posee los conocimientos suficientes en la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas

que transporten Documentación vigente: Si las licencias son emitidas por autoridades de otras entidades federativas, el interesado debe acreditar que los documentos presentados están vigentes y cumplen con la antigüedad requerida.

El precio de la licencia tipo E13, también conocida como Licencia Tipo E, varía según la vigencia, con costos aproximados de mil 619 pesos para dos años y 2 mil 431 pesos para tres años en la capital.

Recuerda que para tramitar la licencia es necesario hacer el paso a paso de trámite de cualquier otro tipo de licencia que es llenar un formato, obtener la línea de captura del sitio web, realizar el pago en una institución autorizada, agendar una cita presencial en un centro de servicio de tesorería y presentar la documentación antes mencionada.