¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum sobre las afectaciones en cinco estados?
No te pierdas de las actualizaciones más relevantes de la conferencia mañanera de este martes 14 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.
Mañanera EN VIVO
Censo en comunidades afectadas
Ariadna Montiel, titular de Bienestar, informó que se comenzó con el censo a comunidades afectadas por las lluvias en cinco estados del país. Se realiza el levantamiento en 30 municipios. Al 13 de octubre se visitaron 4 mil 178 viviendas.
Informes de carreteras afectadas
Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, informó que hay 358 incidencias en la red estatal de carreteras: 99 atendidas, 115 en atención y 144 por atender. Reportó 39 puentes afectados.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum?
La conferencia matutina, “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, comienza en punto de las 7:30 de la mañana y termina aproximadamente a las 9:30 de la mañana, tiempo del Centro de México.