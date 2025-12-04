Marchas en CDMX| Bloqueos y afectaciones viales por 7 concentraciones HOY

Consulta aquí el minuto a minuto EN VIVO de las marchas, bloqueos y concentraciones programadas para hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Mantente informado sobre rutas, horarios y vialidades afectadas para planear mejor tus traslados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5 dieron a conocer la agenda de movilizaciones previstas para esta jornada, incluyendo manifestaciones, concentraciones y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías; en Fuerza Informativa Azteca te informamos al instante. Recuerda que hoy hay bloqueos de agricultores en carreteras de México.