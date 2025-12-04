Logo InklusionSitio accesible
Marchas en CDMX| Bloqueos y afectaciones viales por 7 concentraciones HOY

Marchas y manifestaciones programadas para hoy jueves 4 de diciembre de 2025, en Ciudad de México. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 4 de diciembre de 2025
Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa hoy jueves 4 de diciembre de 2025
Consulta aquí el minuto a minuto EN VIVO de las marchas, bloqueos y concentraciones programadas para hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Mantente informado sobre rutas, horarios y vialidades afectadas para planear mejor tus traslados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5 dieron a conocer la agenda de movilizaciones previstas para esta jornada, incluyendo manifestaciones, concentraciones y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías; en Fuerza Informativa Azteca te informamos al instante. Recuerda que hoy hay bloqueos de agricultores en carreteras de México.

EN VIVO

Reducción de carriles en Avenida Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles por obras sobre Avenida Sur 122 de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.

¡Toma precauciones! Concentración en Milpa Alta

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una concentración de manifestantes, que se espera para las 9 de la mañana en las inmediaciones de la Avenida México Norte y la Avenida Jalisco Oriente en Milpa Alta.

Volcadura en Congreso de la Unión

¿Qué pasa en Congreso de la Unión? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, reporta que servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre H. Congreso de la Unión y Estaño, en la colonia Felipe Ángeles.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 4 de diciembre de 2025

¿Habrá marchas hoy? Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, se tienen previstas 7 concentraciones y 8 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

