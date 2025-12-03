¿Te llegó un correo? Alertan por nuevo fraude que roba datos de usuarios de plataformas de streaming

¿Tienes una cuenta de Netflix? La Policía Cibernética de la Ciudad de México lanzó una alerta urgente por un nuevo fraude que está circulando entre usuarios de plataformas de streaming, especialmente quienes tienen cuenta en Netflix.

Así funciona el fraude que engaña a usuarios de plataformas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los ciberdelincuentes envían correos electrónicos, los cuales tiene el mismo el diseño de la plataforma: mismo color, logotipo y hasta el tipo de lenguaje que usa la compañía.

El objetivo es convencer al usuario de que su cuenta tiene un problema. Aparecen mensajes como que la suscripción ya venció, hubo un error con el método de pago o que la cuenta será suspendida en las próximas horas.

Todo está redactado para generar urgencia y que la víctima entre al enlace sin pensarlo dos veces, pero ¿en dónde inicia la estafa?

El problema es que ese enlace dirige a una página falsa, casi idéntica al portal oficial de Netflix. Ahí se pide ingresar:



Correo

Contraseña

Datos bancarios.

La información termina directamente en manos de los estafadores, quienes pueden usarla para cometer fraudes financieros, acceder a otras cuentas o incluso vender esos datos en la dark web.

Este tipo de ataque se conoce como phishing, una de las técnicas más usadas para robar información personal y que cada vez se vuelve más difícil de detectar.

El fraude no es aislado: las ciberestafas están creciendo en México

Empresas de tecnología advierten que las estafas digitales impulsadas con inteligencia artificial, como los deepfakes , ya son la principal preocupación entre expertos.

Esto debido a que los fraudes relacionados con finanzas personales crecieron casi un 150% entre mayo y julio, y los engaños por correo prácticamente se duplicaron entre junio y julio, según McAfee.

En México, se estiman 6 millones de fraudes cibernéticos en 2024, un aumento del 40% respecto a 2018. Hoy, 7 de cada 10 fraudes en el país ocurren en línea.

Señales para detectar un correo falso que busca robar datos personales

Si te llega un mensaje supuestamente de la plataforma, revisa esto antes de dar click a cualquier otro enlace.



Verifica que la dirección web sea auténtica y empiece con “https://”.

Abre tu cuenta en la aplicación y verifica personalmente tu suscripción.

Usa contraseñas diferentes y seguras para cada servicio.

Activa la autenticación de dos factores (2FA).

Mantén tus dispositivos y apps actualizados.

Utiliza antivirus que detecten sitios maliciosos.

¡Conserva la calma! Si ingresaste tus datos por error, cambia tus contraseñas de inmediato y contacta a tu banco para bloquear tus cuentas.