Jornada de crisis en CDMX: dos incendios y un herido de bala marcan la actividad

Una jornada marcada por la actividad para los cuerpos de auxilio se vivió en la CDMX, donde se registraron dos incendios, un ataque con arma de fuego y un percance vial que dejaron como saldo múltiples personas lesionadas y daños materiales considerables en distintas demarcaciones territoriales.

Dos incendios en Coyoacán y Azcapotzalco causan pérdidas materiales

El Heroico Cuerpo de Bomberos tuvo que intervenir en dos puntos distintos de la ciudad para controlar sendas conflagraciones. En la alcaldía Coyoacán, los vulcanos laboraron cerca de sesenta minutos para sofocar un incendio que se desató dentro de una propiedad en la calle 1er Retorno de Manuela Medina, en la colonia CTM Culhuacán. La emergencia requirió una significativa movilización de equipos especializados para evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles adyacentes.

El informe preliminar señala que las llamas consumieron gran cantidad de mobiliario fabricado con plástico y madera que se encontraban almacenados, lo que generó una densa columna de humo visible en la colonia. A pesar de la magnitud del desastre, la rápida respuesta de los bomberos evitó que se presentaran heridos o personas intoxicadas, limitándose el saldo a pérdidas materiales.

#MientrasDormía | Dos #incendios en distintos puntos de la #CDMX



El primero ocurrió en un predio dedicado al lavado de alfombras, en la colonia Pasteros, de la alcaldía @AzcapotzalcoM. El fuego de había originado en una de las habitaciones en donde se almacenaban materiales de… pic.twitter.com/jRVLXCN0BL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 4, 2025

Una vez extinguido el fuego, se procedió a la remoción y enfriamiento de los restos calcinados para eliminar el riesgo de que las llamas volvieran a encenderse. Las autoridades ya trabajan en determinar la causa exacta que inició la quema.

Incendio en establecimiento en de limpieza de alfombras

Más tarde, en la alcaldía Azcapotzalco, los servicios de emergencia acudieron a un predio comercial. La emergencia se reportó en un establecimiento dedicado a la limpieza de alfombras, ubicado en la calle Chabacano, en la colonia Pasteros.

Según los reportes iniciales, el fuego se originó en una de las estancias destinada al almacenaje de insumos para el lavado. Las brigadas de bomberos de una estación cercana acudieron prontamente y utilizaron líneas de agua a presión para acceder al área afectada. Lograron extinguir las llamas en pocos minutos, con lo cual evitaron su propagación a otras áreas.

Afortunadamente, los residentes de la vivienda anexa lograron ponerse a salvo, por lo que no se registraron personas heridas. Aunque los peritos han iniciado la investigación para establecer el origen del siniestro, la hipótesis inicial sugiere la posibilidad de un cortocircuito como causa principal, a la espera del dictamen final.

Un hombre herido en ataque armado en Tlalpan, el agresor fue detenido

Un episodio de violencia se registró la tarde de este miércoles en Tlalpan. Un hombre resultó herido tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego en la carretera federal México–Cuernavaca, en el tramo entre 16 de Septiembre y Morelos, dentro del Pueblo de San Andrés Totoltepec.

Vecinos y conductores alertaron a los equipos de emergencia al escuchar la detonación y ver a la víctima en el pavimento. Elementos policiales solicitaron apoyo médico; el personal de salud brindó atención en el lugar y posteriormente trasladó al individuo a un nosocomio, donde su estado se reporta como estable.

De manera inmediata, los agentes de seguridad lograron aprehender a un individuo supuestamente involucrado en la agresión, quien fue remitido al Ministerio Público para que se defina su situación jurídica. Se abrió una carpeta de investigación para determinar la motivación del ataque, revisando cámaras de vigilancia y recabando declaraciones para fortalecer las indagatorias, buscando esclarecer si se debió a un pleito personal o un intento de robo.

Accidente de motocicleta en Periférico Sur deja dos lesionados

Finalmente, dos personas resultaron con lesiones tras caer de la motocicleta en la que viajaban sobre Periférico Sur. El percance ocurrió cuando el conductor, presuntamente, manejaba a alta velocidad y perdió el control de la unidad a la altura de la calle Vasco de Quiroga, en la colonia Belisario Domínguez.

Los tripulantes cayeron sobre los carriles centrales, y los automovilistas que pasaban notificaron a los servicios de auxilio. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los heridos y los llevaron a un hospital. La vía estuvo custodiada por la unidad médica por más de media hora hasta que finalmente se restableció la circulación.

