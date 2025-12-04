Aplazan audiencia de “El Huguito”, ligado al asesinato de seis personas en Plaza Garibaldi

La audiencia intermedia contra Víctor Hugo, alias “El Huguito”, fue aplazada por un juez del Reclusorio Oriente, en el proceso donde se le acusa de estar involucrado en el ataque perpetrado por hombres vestidos de mariachi que asesinaron a seis personas en la turística Plaza Garibaldi el pasado 14 de septiembre de 2018.

¿Quién es "El Huguito"? Juez aplaza su audiencia

En cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades reiteraron que Víctor Hugo, alias “El Huguito”, será tratado conforme a la presunción de inocencia en todas las etapas del proceso, luego de que un juez del Reclusorio Oriente decidió aplazar la audiencia intermedia en su contra, tras los homicidios en Garibaldi.

Un juez del #ReclusorioOriente determinó diferir la audiencia intermedia en contra de Víctor Hugo alias “El Huguito”, acusado por el asesinato de seis personas en la Plaza #Garibaldi.



El imputado es señalado por su presunta relación con el ataque realizado por hombres vestidos de mariachi que dejó seis personas sin vida en la turística Plaza Garibaldi en septiembre de 2018.

“El Huguito” era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de la CDMX por ser el presunto líder de la organización criminal.

¿Qué pasó en la Plaza Garibaldi en 2018?

El pasado 14 de septiembre, varios hombres armados que portaban vestimenta de mariachi irrumpieron en la Plaza Garibaldi y comenzaron a disparar, para después escapar a bordo de motocicletas.

De acuerdo con la policía, el ataque dejó a seis personas muertas y a siete más heridas en este conocido punto turístico de la Ciudad de México (CDMX).

La agresión ocurrió en una zona concurrida y ubicada junto al barrio de Tepito, lugar donde tiene presencia el grupo delictivo conocido como "La Unión".

Según los registros, “El Huguito” cuenta con antecedentes penales desde los 16 años de edad. Ha enfrentado acusaciones de robo, robo en pandilla, a transeúnte y homicidio; sin embargo, siempre ha conseguido regresar a las calles.

Reportes de inteligencia apuntan a que Víctor Hugo tomó el liderazgo de La Unión Tepito tras la caída de David Garcí Ramírez, “El Pistache”, y Roberto Moyado Esparza, “El Betito”.