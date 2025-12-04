Alerta en Metro CDMX HOY: Caos por marcha lenta y líneas afectadas este 4 de diciembre
¡Precaución! La marcha de los trenes del Metro de la CDMX es lenta HOY 4 de diciembre; reportan retrasos y alta afluencia en las líneas A, 1, 3, 7 y 8.
La mañana de hoy 4 de diciembre arrancó con una marcha lenta generalizada en el Metro CDMX, una situación que miles de personas sienten en tiempo real mientras intentan llegar a sus trabajos y escuelas. Desde muy temprano, usuarios reportaron retrasos constantes, trenes detenidos entre estaciones y andenes saturados en puntos clave de las líneas A, 1, 3, 7 y 8, lo que convirtió los traslados cotidianos en un verdadero desafío.
La demanda acumulada en el Metro de la CDMX y la falta de avance en varios tramos provocaron tiempos de espera que superan lo habitual y obligaron a cientos de pasajeros a buscar rutas alternas dentro y fuera del sistema.
A través de redes sociales, las y los usuarios coincidieron en que el servicio del Metro de la CDMX mantiene un comportamiento irregular: trenes que avanzan por momentos, detenciones prolongadas en túneles y aglomeraciones que complican incluso el ascenso a los vagones.
Las líneas 3 y 8, que suelen registrar alta afluencia en horas pico, permanecen entre las más afectadas por la lenta circulación, generando preocupación entre quienes dependen del Metro para cumplir con sus horarios.
¡Tómalo en cuenta! Siguen los retrasos en L8
Usuarios de la Línea 8 continúan reportando retrasos tras varios minutos de afectaciones en el servicio. Señalan que los trenes no llegan a estaciones como Coyuya y Atlalilco, lo que ha provocado andenes saturados y largas esperas.
Pasajeros afirman que la marcha es muy lenta, que los trenes hacen base en cada estación y que la afluencia crece sin control mientras la gente sigue llegando; a molestia aumenta ante la falta de frecuencia y el avance limitado en la ruta.
¡Alerta Metro! Hay retrasos de hasta 10 minutos en L9; reportan usuarios
Usuarios de la Línea 9 reportan retrasos de varios minutos en el avance de los trenes, especialmente en la zona de Pantitlán, donde algunos pasajeros mencionan cortes de más de diez minutos.
También señalan que los trenes permanecen detenidos en los andenes y en los túneles, lo que ha generado aglomeraciones y dudas sobre la frecuencia del servicio.
Ante la marcha lenta, recomiendan tomar precauciones y considerar tiempo extra en los traslados.
Si hay servicio lines 9 direccion pantitlan ? Estamos en el reten hace 30 minutos ya pic.twitter.com/AKIETI8FQh— cristobal cruz de la cruz (@cristobalcruzd2) December 4, 2025
¿Qué pasa en L3? El Metro de la CDMX informa
Tras los constantes reportes de avance lento en la Línea 3, el Metro CDMX informó que la causa fue el retiro de un tren para realizar una revisión técnica.
Esta maniobra generó demoras y detenciones entre estaciones, pero la dependencia aseguró que ya se agiliza la circulación y que los trenes comienzan a normalizar su frecuencia.
Personal del sistema continúa supervisando la línea para evitar nuevos retrasos y restablecer por completo el servicio.
Hay retrasos en marcha de trenes en L3
Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX reportan retrasos de varios minutos en el avance de los trenes, especialmente en dirección Indios Verdes.
Señalan que las unidades hacen base en casi todas las estaciones y también se detienen en los túneles, lo que prolonga los traslados. En estaciones como CU, el movimiento es tan lento que muchos desconocen qué está ocurriendo y piden información mientras el servicio sigue intermitente y con avance mínimo.
Línea 3 en C.U.Saben que esta pasando... espero que asi como se estan tardando avance... pic.twitter.com/9JUm6Hbk5C— Armando Mendez (@Armaunzoldadito) December 4, 2025
Reportan retrasos en L8
Usuarios de la Línea 8 del Metro CDMX reportaron marcha lenta desde temprano, con trenes detenidos por varios minutos y andenes llenos en estaciones como Constitución de 1917, Iztapalapa y Chabacano.
Los traslados se hicieron más largos de lo habitual y muchos pasajeros tuvieron que buscar rutas alternas. Aunque el servicio siguió operando, el avance fue intermitente y generó retrasos importantes para quienes iban a trabajar o estudiar.
¿Hay servicio en Línea A? El Metro de la CDMX informa
Tras una tarde complicada por fallas en el servicio, el Metro de la CDMX informó que todas las estaciones de la Línea A ya operan con normalidad la mañana de este jueves 4 de diciembre.
Después de varias horas de retrasos, trenes detenidos y saturación en andenes en la tarde del miércoles, el sistema confirmó que la circulación quedó restablecida en ambos sentidos, de Pantitlán a La Paz.
Esto significa que el servicio volvió a funcionar de forma regular y las personas usuarias pueden retomar sus traslados habituales.
Aunque todavía podría presentarse carga de usuarios en algunos tramos, la línea ya está abierta completamente y trabajando en condiciones normales.
