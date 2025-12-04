Alerta en Metro CDMX HOY: Caos por marcha lenta y líneas afectadas este 4 de diciembre

La mañana de hoy 4 de diciembre arrancó con una marcha lenta generalizada en el Metro CDMX, una situación que miles de personas sienten en tiempo real mientras intentan llegar a sus trabajos y escuelas. Desde muy temprano, usuarios reportaron retrasos constantes, trenes detenidos entre estaciones y andenes saturados en puntos clave de las líneas A, 1, 3, 7 y 8, lo que convirtió los traslados cotidianos en un verdadero desafío.

La demanda acumulada en el Metro de la CDMX y la falta de avance en varios tramos provocaron tiempos de espera que superan lo habitual y obligaron a cientos de pasajeros a buscar rutas alternas dentro y fuera del sistema.

A través de redes sociales, las y los usuarios coincidieron en que el servicio del Metro de la CDMX mantiene un comportamiento irregular: trenes que avanzan por momentos, detenciones prolongadas en túneles y aglomeraciones que complican incluso el ascenso a los vagones.

Las líneas 3 y 8, que suelen registrar alta afluencia en horas pico, permanecen entre las más afectadas por la lenta circulación, generando preocupación entre quienes dependen del Metro para cumplir con sus horarios.