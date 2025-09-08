Logo InklusionSitio accesible
¿Caos en la ciudad? Marchas en CDMX hoy 8 de septiembre 2025; calles cerradas y alternativas viales

Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX, podrían provocar algunas afectaciones viales y cierre de calles; estas son las zonas afectadas.

Escrito por: Fernanda Benítez
¿Qué pasa en la CDMX hoy?|X: OVIALCDMX

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy 8 de septiembre de 2025, ¿cuáles serán las calles afectadas y las alternativas viales?

EN VIVO

¿Cómo va la circulación en la CDMX?

Reportan buen avance en Florencia desde Chapultepec hacia Paseo de la Reforma.

Cierre en Eje 5 Sur; alternativas viales

Continúa el cierre de circulación en Eje 5 Sur a la altura de Eje 3 Oriente.

Alternativas viales: Av. Canal de Apatlaco.

Manifestantes en Centro Histórico y Paseo de la Reforma

Alrededor de las 12:00 horas algunos manifestantes se reunirán en las siguientes zonas, lo que podría afectar la circulación.

  • Av. José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
  • Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué autos no circulan hoy 8 de septiembre 2025?

El Hoy No Circula para este lunes 8 de septiembre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado color amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

