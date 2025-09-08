¿Caos en la ciudad? Marchas en CDMX hoy 8 de septiembre 2025; calles cerradas y alternativas viales
Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX, podrían provocar algunas afectaciones viales y cierre de calles; estas son las zonas afectadas.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy 8 de septiembre de 2025, ¿cuáles serán las calles afectadas y las alternativas viales?
¿Cómo va la circulación en la CDMX?
Reportan buen avance en Florencia desde Chapultepec hacia Paseo de la Reforma.
Encontrarás #BuenAvance en Florencia desde Chapultepec hacia Paseo de la Reforma.
Cierre en Eje 5 Sur; alternativas viales
Continúa el cierre de circulación en Eje 5 Sur a la altura de Eje 3 Oriente.
Alternativas viales: Av. Canal de Apatlaco.
#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en Eje 5 Sur a la altura de Eje 3 Oriente. #AlternativaVial Av. Canal de Apatlaco.
Manifestantes en Centro Histórico y Paseo de la Reforma
Alrededor de las 12:00 horas algunos manifestantes se reunirán en las siguientes zonas, lo que podría afectar la circulación.
- Av. José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 8 de septiembre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX 👀 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/eMKaVAuuYH
¿Qué autos no circulan hoy 8 de septiembre 2025?
El Hoy No Circula para este lunes 8 de septiembre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado color amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este lunes 8 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.