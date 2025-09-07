¿Qué pasa con el Metro CDMX hoy domingo 7 de septiembre? Reporte en vivo de fallas y retrasos

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 7 de septiembre de 2025, para que tomes precauciones y planifiques mejor tus traslados en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio emergente con autobuses de la RTP.