¿Qué pasa con el Metro CDMX hoy domingo 7 de septiembre? Reporte en vivo de fallas y retrasos
¿Vas a salir este domingo 7 de septiembre? Antes de dejar la casa, consulta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy y toma previsiones.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 7 de septiembre de 2025, para que tomes precauciones y planifiques mejor tus traslados en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda que la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio emergente con autobuses de la RTP.
EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 3?
El andén de la estación Guerrero de la Línea 3, dirección Universidad, está lleno, de acuerdo con algunos pasajeros.
Recuerda que la Línea 1 y 3 del Metrobús tienen recorridos similares de norte a sur de la CDMX.
Buenos días, hay problemas con la línea 3 dirección universidad, o que pasa que no avanza el tren, llegué a guerrero y el andén está lleno como si fuera hora pico entre semana, va a haber servicio o no, para buscar otras alternativas..— Apolux (@GothicJune) September 7, 2025
Problemas en Línea 2
Usuarios aseguran que en 15 minutos no ha pasado un tren en la Línea 2, en dirección a la terminal Cuatro Caminos, procedente de Tasqueña.
@MetroCDMX ya podrán mandar convoys por la línea 2?, tenemos 15 minutos y no pasa ninguno, dirección cuatro caminos. DESPIERTENLOS!!!!— ernesto (@esmatir) September 7, 2025