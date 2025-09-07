Un hombre de 27 años de edad fue descubierto cuando intentó a bordar con una pistola un autobús en la Central del Norte en la Ciudad de México (CDMX).

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evitaron que el hombre subiera a la unidad cuando al parecer intentaba viajar a Zacatecas.

“Oficiales de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una persona de 27 años de edad, en posesión de un arma de fuego corta, quien pretendía abordar un autobús en la Central de Autobuses del Norte rumbo al estado de Zactecas”, informó la institución.

¿Cómo fue descubierto pasajero armado en Central del Norte?

Los policías de la SSC que realizaban actividades de seguridad y vigilancia en dicha terminal de autobuses ubicada en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron solicitados por personal de seguridad interna de una línea de autobuses, debido a que al revisar un equipaje por el filtro de seguridad, detectaron una arma de fuego.

El hombre mostró un boleto con destino a Zacatecas y tras revisarle una maleta por la máquina de rayos x, se observó que traía una pistola.

Hombre armado en Central del Norte fue detenido

Luego de abrir el equipaje se corroboró que transportaba un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles, del que no mostró la documentación que acreditara la legal portación.

A petición de personal de seguridad privada, el sujeto de 27 años de edad fue detenido y, junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.