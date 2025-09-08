¿Cómo festejarán las alcaldías CDMX el grito de independencia este 15 de septiembre?
CDMX se alista para el 15 de septiembre: Grito en el Zócalo con La Arrolladora Banda El Limón y actividades en alcaldías, con seguridad reforzada en el Metro.
¡Prepárate para celebrar el 15 de septiembre en CDMX! Se acerca la noche del Grito y capital se llena de música, colores y sabores patrios.
Desde pozoles y pambazos hasta mariachis y bandas en vivo, cada alcaldía tiene preparado un programa para que los vecinos y visitantes disfruten la fiesta con familia y amigos.
¿Quién estará en el Zócalo CDMX el 15 de septiembre?
Este 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum encabezará su primer grito de indepedencia, adicional a esto se confirmó la banda que se presentará en la plaza de la constitución:
- La Arrolladora Banda El Limón hará cantar a miles de personas en el Zócalo a las 20:00 horas, celebrando el Día de la Independencia de México. Los artistas invitados serán Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.
Guía de alcaldías CDMX para este 15 de septiembre de 2025
Azcapotzalco
- Willie González
- Pequeños Musical
- Banda de Son Jarocho Siquisirí
- Marichis y sonideros
Benito Juárez
- Mariachi Gama 1000
- Moenia
Coyoacán
- Alberto Barros
Cuauhtémoc
- Julio Preciado
Magdalena Contreras
- Banda La Ejecutiva
- Los Socios del Ritmo
Milpa Alta
- Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani
- Mariachi Oro Nacional
- David Zahan (salsero colombiano)
- Diversos espectáculos de cumbia
Miguel Hidalgo
- Sargento León
- Yahir
Tlalpan
- Alberto Barros
- Víctor García
Xochimilco
- Jorge Carmona
- Mariana Seoane
A días de la celebración, aún hay distintas alcaldías que no ha confirmado cómo celebrarán, por lo que se recomienda estar al tanto de sus redes sociales.
Las alcaldías invitan a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades, bailar, cantar y disfrutar de la gastronomía típica, en un ambiente seguro y familiar. Este 15 de septiembre, la capital se viste de fiesta para que todos celebren juntos el orgullo de ser mexicanos.
¿En qué alcaldías aplica el operativo Cero Pirotecnia?
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el operativo Cero Pirotecnia 2025, que se realizará del 9 al 17 de septiembre para evitar el ingreso, transporte y venta de fuegos artificiales en la red del Metro CDMX, en el marco de las celebraciones patrias.
Durante este periodo, se intensificarán los recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y estaciones, y se reforzarán los protocolos de revisión en puntos estratégicos.
Se usarán detectores Garret y revisión de bultos en algunas de las estaciones más concurridas:
- Fray Servando (Línea 4)
- Merced (Línea 1)
- Candelaria (Líneas 1 y 4)
- Jamaica (Línea 9)
- Allende (Línea 2)
- Zócalo (Línea 2)
- Pino Suárez (Líneas 1 y 2)
- Bellas Artes (Líneas 2 y 8)
- Balderas (Líneas 1 y 3)
- Salto del Agua (Líneas 1 y 8)
- Indios Verdes (Línea 3)
- Cuatro Caminos (Línea 2)
*Nota en constante actualización*