¿Cómo festejarán las alcaldías CDMX el grito de independencia este 15 de septiembre?

¡Prepárate para celebrar el 15 de septiembre en CDMX! Se acerca la noche del Grito y capital se llena de música, colores y sabores patrios.

Desde pozoles y pambazos hasta mariachis y bandas en vivo, cada alcaldía tiene preparado un programa para que los vecinos y visitantes disfruten la fiesta con familia y amigos.

¿Quién estará en el Zócalo CDMX el 15 de septiembre?

Este 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum encabezará su primer grito de indepedencia, adicional a esto se confirmó la banda que se presentará en la plaza de la constitución:



La Arrolladora Banda El Limón hará cantar a miles de personas en el Zócalo a las 20:00 horas, celebrando el Día de la Independencia de México. Los artistas invitados serán Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Guía de alcaldías CDMX para este 15 de septiembre de 2025

Azcapotzalco



Willie González

Pequeños Musical

Banda de Son Jarocho Siquisirí

Marichis y sonideros

Benito Juárez



Mariachi Gama 1000

Moenia

Coyoacán



Alberto Barros

Cuauhtémoc



Julio Preciado

Magdalena Contreras



Banda La Ejecutiva

Los Socios del Ritmo

Milpa Alta



Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani

Mariachi Oro Nacional

David Zahan (salsero colombiano)

Diversos espectáculos de cumbia

Miguel Hidalgo



Sargento León

Yahir

Tlalpan



Alberto Barros

Víctor García

Xochimilco



Jorge Carmona

Mariana Seoane

A días de la celebración, aún hay distintas alcaldías que no ha confirmado cómo celebrarán, por lo que se recomienda estar al tanto de sus redes sociales.

Las alcaldías invitan a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades, bailar, cantar y disfrutar de la gastronomía típica, en un ambiente seguro y familiar. Este 15 de septiembre, la capital se viste de fiesta para que todos celebren juntos el orgullo de ser mexicanos.

¿En qué alcaldías aplica el operativo Cero Pirotecnia?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el operativo Cero Pirotecnia 2025, que se realizará del 9 al 17 de septiembre para evitar el ingreso, transporte y venta de fuegos artificiales en la red del Metro CDMX, en el marco de las celebraciones patrias.

Durante este periodo, se intensificarán los recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y estaciones, y se reforzarán los protocolos de revisión en puntos estratégicos.

Se usarán detectores Garret y revisión de bultos en algunas de las estaciones más concurridas:



Fray Servando (Línea 4)

Merced (Línea 1)

Candelaria (Líneas 1 y 4)

Jamaica (Línea 9)

Allende (Línea 2)

Zócalo (Línea 2)

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Balderas (Líneas 1 y 3)

Salto del Agua (Líneas 1 y 8)

Indios Verdes (Línea 3)

Cuatro Caminos (Línea 2)

*Nota en constante actualización*