¡Horror en CDMX! Árbol de 15 metros cae sobre casa en la Benito Juárez tras fuertes lluvias | Mientras Dormía

¡Sustos! En la madrugada de este 7 de septiembre 2025, mientras usted dormía, se registró la caída de un árbol de 15 metros sobre una casa en la colonia Postal, Benito Juárez, CDMX.

Los hechos ocurrieron al cruce de las calles Rembolso y Correspondencia; bombero acudieron a la zona para retirar y cortar los restos del árbol.

Fuertes lluvias provocan caída de árbol en la Benito Juárez

La caída del árbol fue provocada por las fuertes lluvias registradas en la madrugada la Ciudad de México (CDMX); a pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas.

Se trató de una jacaranda que afectó a las y los habitantes de la casa marcada con el número 65 de Correspondencia.

¿Qué pasa si cae un árbol en mi casa en la CDMX?

¡Atención, capitalinos! Si un árbol cae en tu casa en la Ciudad de México, inmediatamente llama al 9-1-1, para que servicios de emergencia acudan al lugar para atender los hechos.

También puedes reportar el accidente a través de la aplicación “Reporte Ambiental”, al número de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 55 5277 4177. O al de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) 5683 2222.

Autoridades recomiendan que en caso de verse afectado, no se mueva el árbol, además de evacuar la propiedad.

Tráiler cargado de abarrotes se atora en Viaducto Miguel Alemán

Un tráiler cargado con abarrotes quedó atorado en el desnivel de Viaducto Miguel Alemán y División del Norte, colonia Escandón, Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche, por lo que generó largas filas rumbo al aeropuerto.

La vialidad se liberó parcialmente pasada la medianoche. El conductor fue infraccionad.

Tráiler se queda atorado en Viaducto Miguel Alemán|FIA

¿Qué hacer si hay un tráiler atorado en la CDMX?

Si te encuentras en esta situación en la CDMX, puedes llamar al *0311 de Locatel, además de utilizar la plataforma del 311locatel.cdmx-gob.mx, para poder reportar el incidente, para que se le dé seguimiento a través del Sistema Unificado de atención Ciudadana (SUAC).