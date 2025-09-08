¡Lluvias azotan el sur de la CDMX! Deja tres casas inundadas y un auto atrapado

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México dejaron un saldo de tres casas inundadas en calles de la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía de Tlalpan debido a la caída de una barda.

“Estábamos mi hijo y yo en la casa, mi papá, afortunadamente estaba en la calle, si ni lo hubieran matado (...) Como tronó la barda, ya no estaría aquí con nosotros”, explicó Fabiola, vecina afectada.

"¡Mi papá andaba en la calle, si no lo hubiera matado!"#MientrasDormía | Fuerte tormenta sorprende a los habitantes al sur de la #CDMX.



Al menos tres casas y varias calles se inundaron en la calle Héroes de Padierna y una barda se vino abajo.@oscar_mendoza31 nos cuenta en… pic.twitter.com/aZ4LnhLxhQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2025

Vehículos quedan atrapados en el agua por fuertes lluvias

Por otro lado, en las calles de Homun, comerciantes del mercado resultaron afectados por las fuertes lluvias en la Ciudad de México, las cuales dejaron un vehículo atrapado en el agua.

Elementos de Protección Civil de la CDMX acudieron al lugar de los hechos para poder realizar los trabajos de limpieza, así como los soldados de la DEFENSA para apoyar a las y los afectados.

“No tenemos lesionados afortunadamente solo daños y pérdidas materiales (...) El día de mañana, vendremos ya con luz de día, para hacer una evaluación mucho más profunda, hacer una evaluación estructural y conocer cuáles son los daños que ha tenido esta vivienda”, explicó Lourdes Alonso, Protección Civil de Tlalpan.

Protección Civil reportó 41.75 mililitros de lluvia, lo cual es una cifra alta para la hora.

¿Por qué se inundan las calles de la CDMX?

De acuerdo con expertos, la basura que se tira en las calles, es uno de los factores principales que provoca el colapso de las alcantarillas, por lo que se le pide a las y los ciudadanos no tirar desechos en las calles de la Ciudad de México.

“Por favor no tirar basura ya que muchas veces es lo que hacen que colapsen nuestras alcantarillas, nuestras rejillas, y bueno tengamos las afectaciones al interior de las viviendas”, explicó Lourdes Alonso, Protección Civil de Tlalpan, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué hacer durante una inundación en CDMX?

Si estás en una inundación, lo más importante es conservar la calma, mantenerse informado a través de los medios de comunicación y seguir las indicaciones de Protección Civil.

También es importante desconectar todos los aparatos eléctricos y cerrar los suministros de agua y gas. Todo con mucho cuidado y si no representa ningún riesgo. De igual forma, es recomendable retirar de los balcones y ventanas macetas u objetos que puedan caer y causar algún daño.