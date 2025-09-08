Lo cachan por robarse dos mil pesos de útiles escolares y comida en Álvaro Obregón

Un hombre fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX), tras ser acusado de robarse mercancía valuada en cerca de dos mil pesos, entre útiles escolares y comida, en un supermercado de la zona.

Lo detienen con útiles escolares y comida

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en la colonia Los Alpes, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los policías sobre un robo a negocio en avenida Revolución y calle Alfonso Caso.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 26 años, encargado del área de seguridad privada del establecimiento, quien señaló que tenían retenido a un individuo que intentó salir del lugar sin pagar los diferentes productos.

Conforme a los protocolos de actuación, los oficiales realizaron una revisión preventiva al sospechoso, a quien le aseguraron varios paquetes de alimentos y útiles escolares , mercancía que no pudo acreditar como comprada y cuyo valor ascendía a casi dos mil pesos.

El sujeto, de 29 años de edad, fue detenido en el lugar, se le informaron sus derechos y posteriormente fue trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y abrirá la carpeta de investigación correspondiente.

Además, durante un cruce de información se supo que el hombre cuenta con antecedentes penales, ya que en 2024 fue ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud , lo que refuerza el perfil delictivo del probable responsable.

