Metro CDMX en vivo hoy, 8 de septiembre de 2025: ¿Qué líneas tienen retrasos y avances lentos?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 8 de septiembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en este inicio de semana.

Recuerda: la Línea 1 del Metro continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio alterno de autobuses de la RTP.