Metro CDMX en vivo hoy, 8 de septiembre de 2025: ¿Qué líneas tienen retrasos y avances lentos?

¡Que no se te haga tarde para el trabajo o la escuela! Consulta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX y evita contratiempos.

Escrito por: César Contreras
Andenes y tren en estación del Metro CDMX hoy 8 de septiembre de 2025
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @kaleira / @matNahasapemape.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 8 de septiembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en este inicio de semana.

Recuerda: la Línea 1 del Metro continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio alterno de autobuses de la RTP.

EN VIVO

Retrasos en Línea 1

Pasajeros de la Línea 1, que opera entre Pantitlán a Chapultepec, acusan que los trenes llevan al menos 10 minutos sin avanzar.

¿Qué pasa en la Línea 3?

El Sistema de Transporte Colectivo informó que hay alta afluencia en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Añadió que enviará trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.

Toma en cuenta que la Línea 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

Problemas en Línea 12

Algunas personas comparten fotos de la estación Tezonco de la Línea 12, donde un tren en dirección a Mixcoac está lleno y hay otros usuarios en los andenes.

Retrasos en Línea 5

Usuarios reportan retrasos mayores a cinco minutos en la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politénico.

