Metro CDMX en vivo hoy, 8 de septiembre de 2025: ¿Qué líneas tienen retrasos y avances lentos?
¡Que no se te haga tarde para el trabajo o la escuela! Consulta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX y evita contratiempos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 8 de septiembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en este inicio de semana.
Recuerda: la Línea 1 del Metro continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio alterno de autobuses de la RTP.
EN VIVO
Retrasos en Línea 1
Pasajeros de la Línea 1, que opera entre Pantitlán a Chapultepec, acusan que los trenes llevan al menos 10 minutos sin avanzar.
Que sucede en línea 1 ? Lleva como 10 minutos sin avanzar— Rau Marsan (@marn_santos) September 8, 2025
¿Qué pasa en la Línea 3?
El Sistema de Transporte Colectivo informó que hay alta afluencia en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Añadió que enviará trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.
Toma en cuenta que la Línea 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 8, 2025
Problemas en Línea 12
Algunas personas comparten fotos de la estación Tezonco de la Línea 12, donde un tren en dirección a Mixcoac está lleno y hay otros usuarios en los andenes.
Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, pues ya no es novedad su ineptitud, seguramente sean los mismos pretextos de siempre “revisión de vías, o de tren o incluso retiro de tren”, ah pero no va a faltar “permita el libre cierre de puertas” pic.twitter.com/rjBG9um9Vh— Dana Venegas (@danavenegas31) September 8, 2025
Retrasos en Línea 5
Usuarios reportan retrasos mayores a cinco minutos en la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politénico.
No son 6 min en línea 5 😡😠🤬 pic.twitter.com/Xwd2LpQIt5— Kha_Ra (@kaleira) September 8, 2025