Marchas hoy 24 de julio en CDMX: Se manifestarán aspirantes rechazados de la UNAM e IPN

La CDMX registrará manifestaciones y marchas hoy 24 de julio, por esta razón te compartimos la agenda prevista por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tomes rutas alternativas en tus traslados por la capital.

Las movilizaciones afectarán la circulación, principalmente, en calles y avenidas de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, según informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) a través de la agenda de movilizaciones.

Estas son las manifestaciones hoy 24 de julio en CDMX

12:00 horas: Colectivo Feminista “Mujeres Organizadas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco”, acuden a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica “Unidad Zacatenco” del Instituto Politécnico Nacional (ESIME-IPN) Av. Instituto Politécnico Nacional s/n., Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero, para pedir igualdad de oportunidades en el proceso de admisión, ya que todas las mujeres merecen el beneficio de acceder a la educación superior.

Durante el día: Comerciantes Ambulantes del Metro “San Lázaro” llegan a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, para exigir el cumplimiento de acuerdos realizados por parte de funcionarios de SEMOVI, y los comerciantes.

#PrecauciónVial | Por trabajos de mantenimiento en @LaNuevaL1, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas, @AlcCuauhtemocMx. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/dcVAzoAe0M — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 24, 2023

11:00 horas: Representantes Legales del Ex Dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Ciudad de México Hotel “Casa Blanca” Lafragua No. 7, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, por conferencia de prensa para exponer información del proceso penal que enfrenta el ex líder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, así como las presuntas anomalías que entorpecen su liberación.

12:00 horas: Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) se reúnen en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (ESE-IPN) Av. Plan de Agua Prieta No.66, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo, por asamblea informativa de aspirantes no seleccionados a universidades públicas; en demanda de incremento en la matrícula de ingreso para garantizar un lugar a todos los jóvenes.

12:00 horas: Colectiva “La Plataforma 420” llegan al Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, por jornada artística y cultural por un trato digno para los consumidores de cannabis.

⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 24 de julio 2023, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.#C5ConConfianza #MovilidadCDMX pic.twitter.com/8QQZIpEHKc — C5 CDMX (@C5_CDMX) July 24, 2023

¿Qué autos no circulan este 24 de julio?

El Hoy No Circula de este 24 de julio 2023 aplica para los vehículos con engomado color amarillo, con terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2; las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México. Esta medida está vigente de las 5:00 a las 22:00.