Marchas en CDMX: Manifestaciones en sábado 1 de noviembre| Hoy es el Gran Desfile del Día de Muertos
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado 1 de noviembre de 2025. ¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 1 de noviembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado 1 de noviembre de 2025.
EN VIVO
Dispositivo de seguridad en inmediaciones de Panteón Francés
En este Día de Muertos 2025, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, efectúan un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Panteón Francés.
Oficiales de la #SSC realizan dispositivo de seguridad en inmediaciones del Panteón Francés, ubicado en Viaducto y Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, col. Buenos Aires, por #DíaDeMuertos. pic.twitter.com/3JQ8oKaqAA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 1, 2025
Gran Desfile del Día de Muertos
Hoy en la Ciudad de México se lleva cabo el Gran Desfile del Día de Muertos. Este evento comenzará desde la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el Zócalo capitalino.
#DíaDeMuertos | En la #CDMX se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos💀🏵, este saldrá de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulta la #AlternativaVial— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 1, 2025
🗓 Sábado 01 de noviembre
⏰14:00 hrs. pic.twitter.com/cGxliUY5I1
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 1 de noviembre de 2025
Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 1 de noviembre de 2025, se tienen previstas 2 marchas, 9 concentraciones y 33 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 01 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 1, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/5uXJRibreh