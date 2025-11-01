Logo InklusionSitio accesible
Marchas en CDMX: Manifestaciones en sábado 1 de noviembre| Hoy es el Gran Desfile del Día de Muertos

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels
Guía completa hoy sábado 1 de noviembre de 2025
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy sábado 1 de noviembre de 2025. ¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 1 de noviembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este sábado 1 de noviembre de 2025.

Dispositivo de seguridad en inmediaciones de Panteón Francés

En este Día de Muertos 2025, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, efectúan un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Panteón Francés.

Gran Desfile del Día de Muertos

Hoy en la Ciudad de México se lleva cabo el Gran Desfile del Día de Muertos. Este evento comenzará desde la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el Zócalo capitalino.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 1 de noviembre de 2025

Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 1 de noviembre de 2025, se tienen previstas 2 marchas, 9 concentraciones y 33 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX

