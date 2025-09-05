Viernes de movilizaciones en CDMX: Marcha indígena, 9 concentraciones y rodadas nocturnas
Hoy la CDMX se moviliza por el Día de la Mujer Indígena, con una marcha en Reforma y 9 concentraciones. Por la noche, 5 rodadas complicarán el tránsito.
La Ciudad de México (CDMX) se prepara para un viernes con una agenda social activa que podría generar importantes afectaciones viales, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde las primeras horas de la mañana, está programada una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que avanzará sobre Paseo de la Reforma.
A esta movilización se le sumarán nueve concentraciones distintas a lo largo del día, con temas que van desde la defensa de derechos de comunidades originarias y trabajadoras sexuales, hasta protestas y la exigencia de espacios para consumidores de cannabis. Las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco serán los principales escenarios de estas protestas.
Para cerrar la jornada, se esperan cinco rodadas, cuatro de motociclistas y una de ciclistas, que partirán de distintos puntos de Tlalpan, Iztacalco y Cuauhtémoc. Estos recorridos nocturnos podrían complicar el tránsito durante el inicio del fin de semana, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y consultar rutas alternas.
Marcha en CDMX hoy viernes 5 de septiembre
Artesanos Mazahuas de la Ciudad de México
- Hora de inicio: 09:00
- Punto de partida: Glorieta de la Joven Amajac (Av. Paseo de la Reforma No. 96, Col. Tabacalera)
- Destino: Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico)
- Motivo: Se movilizan en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.
- Aforo estimado: 80 personas.
Concentraciones y bloqueos en CDMX programados hoy
10:00 y 12:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20" (Cuauhtémoc):
Se reunirán en el Congreso de la CDMX y en los parques “Rinconada 4:20" y “Senadito 4:20" para solicitar espacios regulados para el consumo de cannabis
11:00 hrs. - Comunidad Indígena Otomí (Cuauhtémoc):
Protestarán frente a la Fiscalía General de Justicia para exigir el cierre de carpetas de investigación en contra de activistas.
13:00 hrs. - Espacio Autónomo “Okupache” (Coyoacán):
Realizarán un evento político-cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en conmemoración de sus 25 años de resistencia.
13:00 hrs. - Colectivo “CUBO” (Tlalpan):
Llevarán a cabo una asamblea en la Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” para coordinar actividades en defensa de la educación.
13:00 hrs. - Brigada Callejera “Elisa Martínez” (Cuauhtémoc):
Se manifestarán en el Edificio de Gobierno para solicitar su inclusión en programas sociales y de vivienda.
15:00 hrs. - Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos” (Cuauhtémoc):
Se concentrarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Museo Memoria y Tolerancia en apoyo a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza.
17:00 hrs. - Habitantes de la Colonia Pilares Águilas (Álvaro Obregón):
Se reunirán en Rómulo O’Farril y Periférico Sur en rechazo a la construcción de un desarrollo inmobiliario.
17:00 hrs. - Vecinos en Defensa del Museo “Dolores Olmedo” (Xochimilco):
Recabarán firmas en las estaciones del Tren Ligero “Francisco Goitia” y “Xochimilco” para exigir la reapertura del museo en su sede original.
Durante el día - Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes (Cuauhtémoc):
Exigirán justicia en los Juzgados Penales de la CDMX por el caso de un repartidor de comida fallecido.
¿Qué autos no circulan hoy?
Pese a la presencia de contaminantes en el aire, las lluvias de las últimas semanas han ayudado a mejorar los niveles. Por ello, este viernes el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, y únicamente los siguientes vehículos tienen restringida su circulación:
- Engomado Azul
- Terminación de placas 9 y 0
- Engomado amarillo 1 y 2
Para este viernes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y holograma 1 y 2.
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/SsQFAx2diX pic.twitter.com/eKKh0aRmKg