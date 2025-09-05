Viernes de movilizaciones en CDMX: Marcha indígena, 9 concentraciones y rodadas nocturnas

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para un viernes con una agenda social activa que podría generar importantes afectaciones viales, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde las primeras horas de la mañana, está programada una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que avanzará sobre Paseo de la Reforma.

A esta movilización se le sumarán nueve concentraciones distintas a lo largo del día, con temas que van desde la defensa de derechos de comunidades originarias y trabajadoras sexuales, hasta protestas y la exigencia de espacios para consumidores de cannabis. Las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco serán los principales escenarios de estas protestas.

Para cerrar la jornada, se esperan cinco rodadas, cuatro de motociclistas y una de ciclistas, que partirán de distintos puntos de Tlalpan, Iztacalco y Cuauhtémoc. Estos recorridos nocturnos podrían complicar el tránsito durante el inicio del fin de semana, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y consultar rutas alternas.