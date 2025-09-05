Un policía de la Ciudad de México (CDMX) fue insultado y golpeado tras marcar el alto a una conductora para infraccionarla por hablar por teléfono cuando iba manejando, lo cual no está permitido, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital.

No obstante, otra mujer también fue detenida al estar presuntamente involucrada en la agresión al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de acuerdo con la información de la institución este jueves 4 de septiembre de 2025.

Conductora se puso agresiva y no dejó que policía de CDMX la multará en Polanco

El oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaba sus labores de vialidad y prevención en la calle Platón, de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, observó que la conductora de una camioneta hablaba por teléfono celular mientras manejaba.

Al verla, le marcó el alto para hacerle saber la falta al Reglamento de Tránsito y entregarle su infracción, pero de acuerdo con la SSC de CDMX, la mujer se tornó agresiva y trató de impedir que el oficial tomara los datos de la placa de circulación y se negó a mostrar los documentos correspondientes.

Mujer se suma a agresión a policía de CDMX y es detenida

En ese momento, se acercó al sitio otra mujer a bordo de una motocicleta color blanco, la cual también estaba alterada y comenzó a agredir verbalmente al policía; posteriormente, ambas personas lanzaron golpes al policía que trataba de calmarlas y continuar con su labor.

Sin embargo, fue necesario que, a través de la frecuencia de radio, el oficial solicitara el apoyo, mientras que impidió que la probable agresora huyera en la motocicleta, lo que provocó que esta cayera al suelo, mientras siguió con las agresiones físicas.

Cuando más policías llegaron en apoyo, controlaron la situación y detuvieron a las mujeres de 40 y 41 años de edad, quienes, junto con la camioneta y la motocicleta aseguradas, quedaron pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

