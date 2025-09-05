Buscan a Danna Yuridia y Nila Amparo, adolescentes desaparecidas en Cuauhtémoc y Coyoacán, activan alerta Amber en CDMX

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a dos adolescentes, Danna Yuridia Castillo Vicente y Nila Amparo Zaldívar Benavides, quienes desaparecieron en diferentes puntos de la capital. Por ambos casos se activó el protocolo de Alerta Amber. Ambas menores fueron vistas por última vez el pasado miércoles, 3 de septiembre del presente año y desde entonces sus familias desconocen su paradero.

Buscan a Danna Yuridia Castillo, de 15 años, en la Col. Tránsito

Danna Yuridia Castillo Vicente, de 15 años, fue vista por última vez el 3 de septiembre en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de una adolescente de 15 años, de complexión mediana y estatura de 1.47 metros. Cabello negro y lacio y ojos café oscuro rasgados. Vestía un pantalón de vestir que le quedaba grande, de color gris. Sudadera color vino con gris Oxford y zapatos negros. Como seña particular tiene un lunar pequeño de color negro en la mejilla derecha.

Desaparece Nila Amparo Zaldívar, de 16 años, en Coyoacán

Nila Amparo Zaldívar Benavides, de 16 años, desapareció el mismo 3 de septiembre en la colonia CTM Culhuacán Sección X, en la alcaldía Coyoacán. Es una adolescente de 16 años de complexión delgada y una estatura de 1.56 metros. Tiene cabello teñido de negro y lacio y ojos café oscuro grandes. Como señas particulares tiene cortadas en brazos y piernas por práctica de cutting. Vestía un pantalón de mezclilla azul claro, playera morada y tenis.

La FGJCDMX hace un llamado a la población para que, si cuenta con cualquier información sobre el paradero de Danna Yuridia o Nila Amparo, se comunique de inmediato. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para que regresen a salvo con sus familias.

Teléfonos de la Fiscalía:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

También se puede acudir a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ubicada en la calle Dr. Río de la Loza 114, esquina con Dr. Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.