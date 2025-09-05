El regreso a clases es un momento que no todos los alumnos anhelan, como fue el caso de un adolescente, quien se salió de su casa en el Estado de México para no volver a la escuela y estuvo extraviado 11 días, pues fue encontrado en la Alameda Central de la Ciudad de México (CDMX).

La mamá del adolescente estuvo buscándolo desde el 25 de agosto de 2025, luego de que su hijo saliera de su domicilio ubicado en el municipio de Ixtapaluca, pero después supo que se encontraba en la CDMX, no obstante, ante la ausencia del adolescente, no se contaba con una ficha de búsqueda para localizarlo.

Mamá de hijo recibió una llamada de alguien que vio a su hijo

Oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron a la mujer, quien buscaba a su hijo adolescente, quien fue hallado en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los policías asignados a la seguridad y vigilancia en la Alameda Central, fueron requeridos por una mujer quien refirió que buscaba a su hijo que desde el 25 de agosto, salió de su casa y, a través de una llamada anónima le informaron que se encontraba en esa zona con un grupo de personas en situación de calle.

Adolescente extraviado estaba cerca de fuente en Alameda Central

Con la información obtenida y la descripción física del joven, a través de la frecuencia de radio, se alertó a los policías auxiliares en el parque, quienes realizaron recorridos perimetrales y fue así que ubicaron a un joven que coincidía con las características referidas por la mujer, en la Fuente de las Américas.

Los oficiales de la SSC de CDMX se acercaron para corroborar su identidad, le ofrecieron alimento, agua y le compraron unos zapatos debido a que mencionó que los había perdido, mientras que su madre fue informada del hallazgo y la ayudaron a reencontrarse con él.

Una vez que se reunieron, el adolescente abrazó a sus familiares y ya más tranquilos, agradecieron el apoyo de los policías auxiliares, escucharon algunas recomendaciones para recibir apoyo legal y psicológico y, después, se retiraron del lugar.

