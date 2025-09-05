VIDEO: Terror en tianguis de Iztapalapa: atacan a balazos a pareja en puesto de comida en calle 11 y Estrella

La tranquilidad de un tianguis en la alcaldía Iztapalapa se vio interrumpida por una balacera registrada la tarde de este jueves 4 de septiembre en el cruce de avenida 11 y calle Estrella. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas fueron atacadas a balazos de manera directa por sujetos armados que se acercaron y abrieron fuego sin mediar palabra.

De acuerdo con los vecinos de la zona, las víctimas fueron un hombre y una mujer, que resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital más cercano, donde ingresaron en estado crítico.

¿Qué paso en el tianguis de Iztapalapa?

Testigos relataron que dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta negra realizaron aproximadamente cinco disparos en plena vía pública contra un hombre y una mujer, de entre 30 y 45 años de edad, quienes quedaron tendidos sobre la vía pública, con heridas en el pecho y aparentemente inconscientes.

De inmediato, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar en las patrullas MX-3704 y MX-138-D4, mientras que unidades médicas de SAMU CRUM y FENIX también acudieron para brindar atención.

Sin embargo, al llegar al punto, los lesionados ya habían sido trasladados por particulares al hospital más cercano , lo que obligó a los paramédicos a coordinarse con diversos centros de salud para confirmar su ingreso y seguimiento médico.

Pese a la intervención policial, los agresores lograron escapar y, hasta el momento, no se cuenta con datos precisos sobre su identidad.

Como parte de las diligencias, autoridades capitalinas revisaran las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas que permitan establecer la ruta de escape de los responsables.

Balacera en tianguis de Xalatlaco deja varios muertos en el Edomex

Otro caso más de violencia se registró en el Estado de México (Edomex) donde se reportó una balacera en un tianguis en Xalatlaco, la tarde de este jueves 4 de septiembre, cuando un grupo de hombres armados y presuntamente en estado de ebriedad abrió fuego contra comerciantes y clientes.

La #SSEdoméx informa que hoy en #Xalatlaco se suscitó una supuesta riña en un tianguis que dejó como saldo tres personas fallecidas.



Policías estatales atendieron al llamado de auxilio. En tanto, la autoridad investigadora tomó conocimiento de los hechos. pic.twitter.com/fIHOJRWEbC — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) September 5, 2025

El saldo preliminar de la balacera fue de cuatro personas muertas, entre ellas uno de los agresores, quien fue capturado por comerciantes y golpeado hasta quedar inconsciente. Fue trasladado a un hospital cercano, donde más tarde perdió la vida.