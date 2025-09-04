Registran fuerte volcadura cerca de estación San Antonio Abad del Metro en CDMX

Un fuerte accidente se registró la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), cuando un vehículo particular sufrió una volcadura sobre la vialidad, muy cerca de la estación de Metro San Antonio Abad.

Aparatoso accidente cerca de la estación San Antonio Abad

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el auto involucrado fue un Versa de color negro que, tras el percance, terminó recostado sobre uno de sus costados en la calle Manuel M. Flores, a la altura de la colonia Obrera.

El conductor, un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, quedó inconsciente al interior del automóvil y presentaba lesiones con sangrado en la cabeza y el brazo.

Al lugar llegaron elementos de la Policía de sector y de la Policía Bancaria e Industrial, quienes acordonaron la zona. También hicieron presencia unidades médicas de Protección Civil, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y equipos de apoyo para atender la emergencia.

El personal médico brindó primeros auxilios al lesionado, estabilizándolo y posteriormente trasladándolo de inmediato al Hospital de Trauma Norte, donde recibe atención especializada.

Mientras tanto, los vulcanos realizaron maniobras para reincorporar el vehículo y permitir el restablecimiento de la circulación en la zona.

El incidente provocó movilización de varias unidades de rescate y complicaciones viales temporales en Calzada de San Antonio Abad. Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron la volcadura.

Atropellan a una mamá y a sus dos hijos y huye sobre el Eje 3

Este mismo día, una madre y sus dos hijos fueron arrollados por un automovilista que se dio a la fuga cuando iban de camino a la escuela, los hechos ocurrieron en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El accidente movilizó los servicios de emergencia para atender a los pequeños y a la madre, quienes fueron valorados en el lugar y después trasladados a un hospital para una mejor atención.

#AlertaVialFIA | Una madre de familia y sus dos menores hijos que viajaban en una motoneta resultaron heridos tras ser atropellados por un auto en la esquina del Eje 3 Sur, Morones Prieto y Eje Central en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc.



Los pequeños fueron identificados como Santiago, de 7 años, y Yaretzi, de 8 años; elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos.