Joven de 15 años y un hombre de 64, son acusados de asesinar a un sujeto en Cuauhtémoc

Un hombre de 29 años fue encontrado en plena vía pública sin vida en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc; la policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a un joven y a un hombre señalados como presuntos responsables de asesinar al hombre con un arma punzocortante.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban sus labores de vigilancia y fueron alertados por el Centro de Comando y Control (C2) Centro sobre una persona lesionada en la calle Xocongo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas señaladas como posibles responsables de agredir a un hombre con un arma punzocortante, quien perdió la vida, en la colonia Tránsito, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



Los hechos… pic.twitter.com/HqWVbD2yTu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2025

Al llegar, los policías encontraron al hombre tendido sobre el asfalto, con visibles manchas de sangre. Inmediatamente, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que la víctima había perdido la vida debido a una herida punzocortante en la parrilla costal del lado izquierdo.

El área fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales para llevar a cabo los servicios periciales correspondientes.

Detienen a dos sujetos por el homicidio de un hombre de 29 años

Gracias a la información proporcionada por testigos y la coordinación con el personal del C2, se implementó un cerco virtual que permitió localizar a los presuntos agresores calles adelante.

Se trata de dos detenidos, un hombre de 64 años y un adolescente de 15, quienes fueron reconocidos por los familiares de la víctima, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

La intervención rápida de la SSC y la colaboración del C2 fueron fundamentales para detener a los implicados en este hecho violento. La investigación continúa para esclarecer los motivos del ataque y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

Descubren a grupo extorsionador en Iztapalapa; estaba atracando a joven en la San Antonio

Una banda de presuntos extorsionadores, conformada por cuatro hombres y una mujer, fue detenida en la alcaldía Iztapalapa tras una persecución que se originó luego de que agredieran y despojaran de su dinero a un ciudadano.

La denuncia de la víctima fue clave para que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograran interceptar el taxi en el que huían y recuperar el botín.

#CDMX | 🚨Cuatro hombres y a una mujer fueron detenidos por presunta extorsión



Los reportes indican que exigieron dinero en efectivo a un ciudadano para no causarle daño. pic.twitter.com/ldXhHkhV8d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Los detenidos fueron cuatro hombres de 21, 26, 35 y 37 años, y una mujer de 31 años. Tras realizar un cruce de información en las bases de datos, se descubrió que el detenido de 35 años es reincidente en este tipo de crimen.