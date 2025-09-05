La nueva Línea 14 del Trolebús CDMX que conectará CU y el Estadio Azteca en minutos

Con el fin de modernizar la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y de cara al Mundial 2026, el gobierno informó la ruta contemplada de la nueva línea 14 del Trolebús.

Durante el primer informe de gobierno de Clara Brugada, se anunciaron más detalles del proyecto que busca conectar puntos importantes del sur de la capital, como Ciudad Universitaria (CU) y el Estadio Azteca.

Ruta proyectada de la Línea 14 del trolebús CDMX

La nueva Línea recorrerá un estimado de 13.2 kilómetros, es decir 6.6 kilómetros en ambos sentidos. La ruta trazada conectará la Línea 3 del Metro Universidad con el CETRAM Huipulco, pasando por las siguientes avenidas:



Antonio Delfín Madrigal

Avenida Aztecas

Santa Úrsula

Circuito Estadio Azteca

Calzada de Tlalpan

Este nuevo proyectó también contempla un ramal con la próxima Línea 0 del Trolebús, que correrá de Chapultepec - Estadio Olímpico Universitario.

El tiempo estimado de recorrido será de 33 minutos, con una velocidad promedio de 35 km/h, lo que permitirá reducir traslados y mejorar la conexión hacia dos de los nodos más importantes del sur de la CDMX.

|Facebook: SNT: Movilidad Urbana.

Modernización de los CETRAM rumbo al Mundial 2026

El anuncio de la Línea 14 del trolebús se suma a la estrategia “Ciudad Mundialista”, que busca preparar la infraestructura de transporte de la CDMX rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, según lo que se detalla en el documento entregado al Congreso capitalino. Entre las obras que destacan son:



CETRAM Huipulco: el más cercano al Estadio Azteca, recibirá al menos 25 millones de pesos en modernización.

CETRAM Universidad: se destinarán 10 millones de pesos para reforzar su infraestructura.

CETRAM Taxqueña: contará también con 10 millones de pesos para trabajos de accesibilidad, rodamiento e iluminación.

Estas mejoras buscan garantizar accesos más seguros para los miles de asistentes que llegarán a los partidos del Mundial en el Estadio Azteca.

¿Cuántas rutas tiene el trolebús en la CDMX?

Actualmente, este transporte eléctrico cuenta con 13 líneas en operación, que recorren diferentes puntos de la capital y la conectan con zonas estratégicas.

El costo del trolebús en la CDMX es de 4 pesos por viaje, una de las tarifas más accesibles en el transporte público de la capital. Este precio aplica a todas las rutas, incluidas las nuevas líneas como la de Mixcoac-Constitución de 1917, y la próxima Línea 14 en Coyoacán.