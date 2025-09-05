Noche de terror en CDMX: Sicarios desatados acribillan a 5 personas en dos alcaldías de madrugada

La noche de este jueves y la madrugada del viernes se tiñeron de rojo en la Ciudad de México (CDMX), con un saldo de una mujer sin vida y al menos cuatro personas gravemente heridas en dos ataques armados directos ocurridos en las alcaldías Azcapotzalco y Venustiano Carranza. En ambos casos, los responsables lograron escapar, desatando una intensa movilización policial.

Estos hechos violentos, que ocurrieron con pocas horas de diferencia, ponen en alerta a los habitantes de la zona norte y oriente de la capital.

¿Qué pasó en Azcapotzalco? Asesinan a una mujer en la Calzada de las Armas

El primer y más letal de los ataques ocurrió minutos antes de la medianoche sobre la Calzada de las Armas, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado al menos 10 detonaciones de arma de fuego, lo que generó pánico y un inmediato llamado a los servicios de emergencia.

Al llegar, los paramédicos encontraron a una mujer tendida sobre la banqueta, ya sin signos vitales. Junto a ella, dos hombres presentaban heridas por impacto de bala, por lo que fueron trasladados de urgencia a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) desplegó un fuerte operativo con más de 25 uniformados que acordonaron el perímetro, mientras la Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y tentativa de homicidio.

¿Qué pasó en la Venustiano Carranza? Sicarios en moto atacan a dos hombres

Horas antes, en la colonia Penitenciaria de la alcaldía Venustiano Carranza, dos hombres resultaron gravemente heridos en un ataque con el sello del crimen organizado.

Según los primeros reportes, las víctimas caminaban por la calle cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se les emparejaron y, sin mediar palabra, les dispararon a quemarropa para después huir. Los dos hombres fueron trasladados a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

En ambos incidentes, los responsables lograron escapar, por lo que la policía de investigación ya analiza las cámaras de seguridad para dar con su paradero.