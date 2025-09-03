EN VIVO: Marchas, manifestaciones y afectaciones viales en la CDMX hoy miércoles 3 de septiembre
Hoy, 3 de septiembre, la CDMX amanece entre con afectaciones viales por lluvias; sigue en vivo el pulso de la capital y anticipa tus traslados a posibles marchas o manifestaciones.
Este miércoles se perfila como una jornada de importantes desafíos para la movilidad en la Ciudad de México (CDMX). A la agenda de marchas y concentraciones programadas en puntos clave de la capital, se suman las severas afectaciones viales derivadas de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, que han provocado inundaciones y encharcamientos en vialidades primarias.
Desde tempranas horas de la mañana, diversos grupos sociales tienen previstas movilizaciones para expresar sus demandas, impactando principalmente al sur de la capital. Se anticipan posibles bloqueos en la zona Centro, lo que requerirá que los ciudadanos tomen previsiones y busquen rutas alternas para sus traslados.
Fuerza Informativa Azteca te mantendrá al tanto, minuto a minuto, de cada marcha, concentración y afectación vial que surja a lo largo de este día. A continuación, te presentamos el reporte detallado para que puedas planificar tu ruta y mantenerte informado sobre los puntos de conflicto en la capital del país.
#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este miércoles 03 de septiembre de 2025. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Cmc5AE8Xoy— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 3, 2025
EN VIVO
Tráfico en Viaducto e Insurgentes Norte
08:10 Es complicado el avance de Viaducto Miguel Alemán de Calz. San Antonio Abad hacia Eje 3 Sur. pic.twitter.com/rtIRQWHUGR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 3, 2025
08:00 Abundante carga vehicular muestra Av. Insurgentes del Paradero de Indios Verdes hacia Circuito Interior. pic.twitter.com/l9h5ZH16yc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 3, 2025
Concentraciones en la CDMX hoy:
- Por concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Insurgentes Sur no. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, inmediaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Por arribo de manifestantes en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.
- En Av. Insurgentes Sur no. 1735, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, por concentración de manifestantes a las 11:00 horas.
- A las 13:00 horas en calle Delicias no. 67, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, por concentración de manifestantes.
Durante el día se espera arribo de manifestantes en Joaquín Gallo y Vasco de Quiroga, col. Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.
Marchas programadas en la CDMX hoy miércoles 2 de septiembre
Coyoacán | Colectivo “Anti Historia”
Hora: 12:00
Lugar: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
Destino: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México
Demanda: Realizarán una marcha para exigir la destrucción de todos los cuerpos represivos del Estado y la Universidad; así como la reinstalación de todos los expulsados políticos alumnos y docentes que han sido criminalizados por alzar la voz, lo anterior para recordar el ataque porril ocurrido el 3 de septiembre de 2018 en la Torre de Rectoría.
Álvaro Obregón | Sindicato de Estudiantes MX
Hora: 13:00
Lugar: Parque de la Bombilla, Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón
Destino: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México
Demanda: A siete años del ataque porril ocurrido frente a la Torre de Rectoría durante una movilización de universitarios que denunciaban la antidemocracia en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizarán una marcha para exigir diversas peticiones.
¿Qué autos no circulan hoy?
- Engomado rojo
- Placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
Los autos con restricciones vigentes tienen prohibido circular en el horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la CDMX, como en la mayoría de los municipios conurbados del Edomex.
Para este miércoles, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/xJDVNgfOYM pic.twitter.com/JhAlZrJNDC