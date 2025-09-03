EN VIVO: Marchas, manifestaciones y afectaciones viales en la CDMX hoy miércoles 3 de septiembre

Este miércoles se perfila como una jornada de importantes desafíos para la movilidad en la Ciudad de México (CDMX). A la agenda de marchas y concentraciones programadas en puntos clave de la capital, se suman las severas afectaciones viales derivadas de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, que han provocado inundaciones y encharcamientos en vialidades primarias.

Desde tempranas horas de la mañana, diversos grupos sociales tienen previstas movilizaciones para expresar sus demandas, impactando principalmente al sur de la capital. Se anticipan posibles bloqueos en la zona Centro, lo que requerirá que los ciudadanos tomen previsiones y busquen rutas alternas para sus traslados.

Fuerza Informativa Azteca te mantendrá al tanto, minuto a minuto, de cada marcha, concentración y afectación vial que surja a lo largo de este día. A continuación, te presentamos el reporte detallado para que puedas planificar tu ruta y mantenerte informado sobre los puntos de conflicto en la capital del país.