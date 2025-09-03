Rata amenaza con acuchillar a viejita de 73 años en la CDMX; le quitó todo su dinero

Un hombre de 38 años, con antecedentes penales por robo, fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), minutos después de que presuntamente asaltara y amenazara con un cuchillo a una mujer de la tercera edad para despojarla de su dinero. La rápida denuncia de la víctima fue clave para que la policía lo capturara en las inmediaciones.

Además de este asalto, trabajos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) ya lo tenían en la mira, pues el detenido está probablemente relacionado con al menos tres robos a casa habitación ocurridos en la colonia Verónica Anzures durante el mes de agosto.

¿Cómo fue el asalto a la viejita de 73 años en la Anáhuac, CDMX?

Los hechos ocurrieron cuando una mujer de 73 años de edad caminaba por las calles Lago Chapala y Laguna de Términos, en la colonia Anáhuac. De manera sorpresiva, fue interceptada por un hombre con una cicatriz en el rostro, quien la amagó con un cuchillo y la despojó de su dinero en efectivo para después huir.

Tras la agresión, la víctima localizó a oficiales de la SSC CDMX que realizaban patrullajes en la zona y les solicitó ayuda de inmediato, proporcionándoles las características físicas del ladrón. Con la descripción, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda que culminó rápidamente con la localización del sospechoso en el cruce de las calles Lago Cuitzeo y Laguna de Mayran.

Al realizarle una revisión, le encontraron un cuchillo y el dinero en efectivo que la víctima reconoció plenamente como de su propiedad.

#CDMX | Este sujeto fue detenido después de amenazar con un cuchillo a una mujer, adulta mayor, para despojarla de sus pertenencias en calles de la alcaldía #MiguelHidalgo, se presume que está relacionado con tres robos a casa habitación en la colonia Verónica Anzures, también… pic.twitter.com/5WMsh0N9gv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025

Rata que asaltó a abuelita es un exconvicto de la CDMX

El detenido, de 38 años, resultó ser un exconvicto. Un cruce de información reveló que cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario en el año 2017 por el delito de Robo calificado agravado.

Además, la SSC CDMX informó que, derivado del seguimiento a un video difundido en redes sociales, se identificó al ahora detenido como el probable responsable de tres robos a casa habitación ocurridos los días 14, 18 y 28 de agosto en la colonia Verónica Anzures, también en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica por los diversos delitos en los que está presuntamente implicado.