Una pareja de adultos mayores vivieron momentos de miedo al ser víctimas de un intento de robo en su propia casa, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), pero no solo ello, sino que incluso fueron golpeados.

El caso se registró en una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Morelos, donde policías municipales que arribaron al lugar, lograron la detención del presunto responsable.

Hombre agredió a pareja de abuelitos en Ecatepec para robarles sus ahorros

El hombre, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, al parecer ingresó con engaños a la casa de las víctimas.

Una vez dentro, este sujeto, comenzó a agredir a los inquilinos, a quienes habría amagado y golpeado para así someterlos y robarles el dinero producto de sus ahorros.

“En el sector 16 de Jardines de Morelos, Sección Montes, aseguramos a un sujeto que bajo engaños ingresó a la vivienda de una pareja de adultos mayores, a quienes amagó y golpeó para intentar despojarlos de sus ahorros”, informó la corporación.

Vecinos escucharon gritos de abuelitos y agarraron al ratero

La situación fue descubierta gracias a los gritos de auxilio de las víctimas, lo que alertó a vecinos, quienes los escucharon y al percatarse de lo que ocurría, lograron retener al sujeto señalado como el presunto delincuente.

Posteriormente, al domicilio de la pareja de adultos mayores arribaron policías municipales, quienes lo detuvieron para luego presentarlo ante el Ministerio Público, como el probable responsable.

La información de las autoridades señala que el hombre detenido fue identificado como Armando “N”, de 55 años, y es investigado por robo con violencia a casa habitación. Sobre el estado de salud de las personas agredidas no se informó más al respecto, pero de acuerdo con una fotografía compartida por la institución de seguridad, el detenido aparece vendado de la cabeza.

