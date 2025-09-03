La insistencia por detenerlo lo colocaron como un criminal cuya cabeza ahora vale más dinero para Estados Unidos. Prófugo de la justicia, Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sigue en la mira de la justicia de ese país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ofreció 10 millones de dólares por información que dé con la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”, hijo de “El Chapo”.

¿Cuál es la recompensa por “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán?

Hermano de uno de los narcotraficantes más icónicos de la historia de México, Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, se encuentra prófugo después del 9 de julio de 2024, cuando se escapó cuando estuvo a punto de ser detenido.

El ICE publicó una fotografía de él acompañada de un mensaje en el que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el hermano de Guzmán Loera.

Aunque, en la publicación se incluye la fotografía de Aureliano Guzmán Loera, en la descripción se menciona que es hijo del capo e integrante de Los Chapitos.

¿Quién es “El Guano” hermano de “El Chapo” Guzmán?

Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, es señalado como líder de la facción del Cártel de Sinaloa, conocida como Gente del Guano. El ICE señala que la última vez que se le vio fue en Sinaloa e inicialmente se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para capturarlo.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Aureliano Guzmán Loera, tiene registradas tres fechas de nacimiento: 20 de julio de 1945; 20 de octubre de 1946 y 16 de junio (año desconocido).

“El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán.|EU

Es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa. La organización de Aureliano Guzmán controla las rutas de narcotráfico desde Sinaloa, México, a través de Sonora, México, hasta Estados Unidos.

Su organización es responsable del cultivo, producción, fabricación y transporte de amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína en nombre del Cártel de Sinaloa. La principal fuente de ingresos de la organización proviene del importante cultivo de marihuana y amapola en la Sierra Madre de Sinaloa.

Aunque esta tiene su base en La Tuna, Badiraguato, controla operaciones de cultivo e instalaciones de producción de drogas en el Triángulo Dorado, zona conocida por sus operaciones de cultivo comercial a gran escala.

El 13 de noviembre de 2019, un gran jurado federal del Distrito de Arizona emitió una acusación formal sustitutiva contra Aureliano Guzmán Loera, acusándolo de cuatro cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo.



Un gran jurado federal del Distrito de Arizona emitió el 19 de febrero de 2020 una acusación formal sustitutiva por separado contra Aureliano Guzmán Loera, acusándolo de dos cargos adicionales relacionados con la distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.