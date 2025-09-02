Tenía dos entradas al reclusorio y volvió a caer tras robar un taxi por aplicación en Tlalpan

Lo que parecía otro delito más en la CDMX terminó revelando un historial criminal: el detenido ya había estado dos veces en prisión. Fue por medio de un operativo entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur permitió la detención de un hombre acusado de robar un taxi por aplicación en la alcaldía Tlalpan.

Así robó un taxi de aplicación

El asalto ocurrió en calles del Pueblo de San Miguel Ajusco, donde un taxista denunció que, tras aceptar un servicio, fue golpeado con un objeto que parecía un arma de fuego.

Según su testimonio, el pasajero lo golpeó y, con ayuda de otros dos sujetos, lo obligó a descender del vehículo para escapar con la unidad.

De inmediato, los monitoristas del C2 Sur implementaron un cerco virtual con las características del automóvil robado para dar con los responsables.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En una acción coordinada entre los operadores del #C2 Sur y oficiales #SSC se detuvo a un hombre señalado como probable responsable de robar un taxi por aplicación, en @TlalpanAl.



Los efectivos policiales fueron informados por los monitoristas del #C2… pic.twitter.com/lPBBufIzgx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2025

Minutos después, lograron ubicarlo circulando sobre Viaducto Tlalpan , a la altura de la colonia Coapa Huipulco. Con el apoyo de los oficiales que se encontraban en campo, les cerraron el paso al vehículo y se les ordenó descender para realizarle una revisión preventiva.

En la inspección, los policías hallaron un arma de fuego corta y un teléfono celular. El taxista afectado arribó al lugar y reconoció plenamente al presunto responsable, un hombre de 31 años de edad.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado junto con lo asegurado al Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación.

El asaltante ya tenía dos ingresos al reclusorio

Después de detener al responsable, y tras un cruce de información, se confirmó que el hombre había estado recluido en 2012 y 2018 por robo calificado y robo agravado en pandilla.

Ahora, la autoridad ministerial determinará su situación jurídica, mientras el caso resalta la importancia de la vigilancia tecnológica y la respuesta inmediata en la prevención del delito en la capital.