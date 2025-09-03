¡Caos en el Metro CDMX hoy 3 de septiembre 2025! Retrasos en las Línea 4 y Línea 12; así va el avance de trenes
El Metro CDMX comienza este miércoles con retrasos en la Línea 4 y la Línea 12, además de presentar pasillos mojados en la Línea 6; así va el avance de trenes.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este miércoles 3 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
Retrasos en la Línea 4, ¿qué pasó?
Reportan retrasos en la Línea 4, aseguran esperar más de 10 minutos en dirección a Santa Anita.
Linea 4! Qué pasa? 10 minutos esperando dirección Santa Anita— El Tal Juan (@untaljuansa) September 3, 2025
Pasillos mojados en la Línea 6
Reportan pasillos mojados de la Línea 6; piden atención urgente a la situación.
Buen día, ¿puedes indicarnos la estación en la que detectaste la situación?— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025
Línea A abierta; opera de manera normal
La Línea A está abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones; el avance de trenes es continuo.
#AvisoMetro: La Línea A se encuentra abierta y ofreciendo servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones, la circulación de los trenes es continua. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/UQEUdet2cv— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025