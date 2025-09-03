Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Caos en el Metro CDMX hoy 3 de septiembre 2025! Retrasos en las Línea 4 y Línea 12; así va el avance de trenes

El Metro CDMX comienza este miércoles con retrasos en la Línea 4 y la Línea 12, además de presentar pasillos mojados en la Línea 6; así va el avance de trenes.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Felipe Vera
Compartir nota
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 3 de septiembre 2025? Retrasos y avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 3 de septiembre 2025? |FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este miércoles 3 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

EN VIVO

Retrasos en la Línea 4, ¿qué pasó?

Reportan retrasos en la Línea 4, aseguran esperar más de 10 minutos en dirección a Santa Anita.

Pasillos mojados en la Línea 6

Reportan pasillos mojados de la Línea 6; piden atención urgente a la situación.

Línea A abierta; opera de manera normal

La Línea A está abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones; el avance de trenes es continuo.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMXTransporte en México

Notas