Una mujer en el Estado de México (Edomex) fue asesinada a balazos por negarse a consumir narcóticos y el responsable llamado Agustín Solano Flores, fue sentenciado tras ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado.

La sentencia contra este hombre fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y ahora el asesino pasará sus días en la cárcel.

Agustín Solano Flores fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, a disposición de un Juez.

Hombre que obligó a mujer a drogarse disparó contra otra mujer

El 29 de noviembre de 2014, dos mujeres, Agustín Solano Flores y otra persona, estaban a bordo de un vehículo al exterior de una miscelánea ubicada en la avenida Papalotla, del poblado de Santiago Chimalpa, en el municipio de Chiautla.

Ese día Agustín y su cómplice discutieron con ambas mujeres, ya que estas se negaron a consumir narcóticos, luego les dispararon y huyeron del lugar, dejando a ambas víctimas al interior del vehículo.

Una de las víctimas falleció y otra resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona donde recibió atención médica.

¿Cuántos años de cárcel recibió hombre acusado de matar a mujer y herir a otra en Edomex?

Agustín Solano Flores fue condenado a 84 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de dos mujeres.

“Por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de dos víctimas femeninas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 84 años y 6 meses de prisión contra Agustín Solano Flores”, informó la institución.

Después de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público, un juez emitió esta sentencia de condena contra el responsable, además le fijó multa de 251 mil 826 pesos y 147 mil 365 pesos como reparación del daño, en tanto que suspendió sus derechos civiles y políticos.