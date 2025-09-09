Mientras la política deja desencantos en diversas partes del mundo debido a los abusos de las personas que están en el poder, como en Nepal, una joven de apenas 24 años dejará de cuidar cabras y ocupará un escaño en el Parlamento de su natal Albania, en la península balcánica, con la esperanza de hacer algo por su país.

Se trata de Marjana Koceku, quien creció cuidando animales en la casa de huéspedes de su familia, a orillas del lago Komani, un sitio turístico de ensueño rodeado de árboles y donde los visitantes pueden navegar en kayak en aguas completamente limpias.

Marjana aseguró que toda su vida ha crecido con el turismo, ya que la región donde vive es muy codiciada para desconectarse del mundo, al no contar con internet inalámbrico y estar en contacto constante de la naturaleza.

“Crecí con el turismo. Fui la primera guía en Komani (el lago) desde que tenía unos 12 años, traduciendo para los turistas con mi inglés de película, que era un poco rudimentario, y sí, ayudando a mi padre y a mis hermanos en el barco con los turistas”, comentó a la agencia de noticias Reuters.

Marjana Koceku formará parte del Parlamento de Albania. |Reuters.

¿Por qué Marjana Koceku entró al Parlamento de Albania?

Albania experimenta un gran crecimiento de turistas, ya que en 2024 recibió a 11.7 millones de visitantes. No obstante, muchas botellas de plástico contaminan el lago y hay falta de infraestructura.

Koceku fue elegida personalmente por el primer ministro Edi Rama para postularse como diputada y representar a su remota región de Shkodra, parte de un grupo de jóvenes legisladores a los que Rama impulsó antes de las elecciones de mayo.

“Así que dije: “Bueno, quiero probar algo nuevo ahora”. Y me metí en la política. Pero quizá algún día vuelva, deje la política y siga cuidando a mis cabras. ¿Quién me lo impedirá?”, mencionó Koceku.

Al terminar el verano, la joven horneó pan, ordeñó sus cabras por última vez y viajó hacia la capital, Tirana, para estar presente en el inicio de sesiones del Parlamento el próximo viernes 12 de septiembre de 2025.

Koceku entrará en un escenario político reñido. Rama, quien ha estado en el poder desde 2013, pudo haber ganado un cuarto mandato en mayo, pero la oposición afirmó que las elecciones fueron amañadas y ha amenazado con protestas.

A pesar de este escenario político tan encendido, Marjana Koceku tiene esperanza. “No creo que me coman viva porque soy la más joven”, menciona. “Los tiempos han cambiado”.

