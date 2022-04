Por 2 menores desaparecidas bloquean carretera Naucalpan-Toluca

Por dos menores de edad desaparecidas la carretera Naucalpan-Toluca fue bloqueada. Por más de cinco horas un grupo de vecinos de la colonia Loma Linda, en Naucalpan, Estado de México, desquiciaron la circulación en ambos sentidos. El bloqueo se prolongó hasta las 03:00 horas de este miércoles.

Cerraron la vialidad la noche del martes, porque denuncian la desaparición de las menores de edad Alexa Yazmín Bahena Herrera y Yareli Noemi Hernández Parra, ambas de 14 años de edad, quienes fueron vistas por última vez en la zona conocida como “El Torito”.

Yareli y Alexa son las menores desaparecidas desde el 25 de abril

Eder Hernández, papá de Yareli, explicó la razón del bloqueo: “El problema que tenemos aquí es que se nos desaparecieron dos niñas de la Secundaria Técnica Guillermo González Camarena Cetis 99, desaparecieron el día de ayer (lunes) a la una y media..”

Los familiares de las jóvenes desaparecidas señalaron que, hasta el momento, la respuesta de las autoridades ha sido lenta.

Fermín Baena, papá de Alexa, expuso que “exhortamos a las autoridades que si tienen un contrato verbal y nos comienzan a decir que ya iniciaron la carpeta de investigación, que ya tienen cámaras, que ya tienen cámaras de los usuarios, que tengan esa veracidad y no nos estén vendiendo una ilusión. “

Bloqueo fue en ambos sentidos de la carretera Naucalpan-Toluca

Los vecinos inconformes colocaron barricadas en ambos sentidos de la carretera Naucalpan-Toluca, a la altura del puente vehicular de la colonia Loma Linda. Los afectados fueron cientos de conductores, tanto de autos particulares como de camiones que quedaron atrapados en el intenso tráfico, sin ninguna alternativa.

“No tenemos de otra, no tenemos para donde salirnos, no hay, me agarró en medio, ni para atrás ni para adelante”, relató Héctor Gutiérrez, chofer de camión, que quedó varado, como Eloy Álvarez, uno de los automovilistas afectado que reconoció que “no podemos decir nada, si uno estuviera en sus zapatos yo creo uno también haría lo mismo, pero que hacemos, pues aguantarnos un ratito, no hay de otra...”

El bloqueo concluyó hasta las 03:00 horas de este miércoles, pero los familiares de las jóvenes desaparecidas advirtieron que este miércoles continuarán con las protestas hasta que las autoridades les den una respuesta y localicen a las menores desaparecidas.