Un presunto ladrón en la Ciudad de México (CDMX) no logró escapar luego de ser acusado de asaltar al trabajador de una carnicería en la alcaldía Xochimilco.

Los hechos ocurrieron al sur de la capital y oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al hombre que posiblemente asaltó al empleado del local.

Empleado de carnicería en Xochimilco, es amagado con su propio cuchillo

Los policías patrullaban al interior de un mercado ubicado en la calle Nezahualcóyotl y la avenida 16 de Septiembre, en el Barrio El Rosario, cuando un joven solicitó su apoyo.

El ciudadano denunció que, momentos antes, un sujeto ingresó a la carnicería donde trabaja, tomó un cuchillo y lo amenazó para despojarlo de su teléfono móvil y dinero en efectivo.

VIDEO: Ladrón de carnicería es detenido y policías logran quitarle el cuchillo

Al escuchar la denuncia, los oficiales de la Policía Auxiliar comenzaron a buscar al ladrón y fue que metros adelante ubicaron al probable responsable a quien, le cerraron el paso, sin embargo, este se tornó agresivo y trató de agredir a los policías con el cuchillo filetero.

El momento de la detención fue grabado. En el video se observa a un sujeto con un cuchillo y rodeado de varios oficiales, quienes tratan de persuadirlo para que soltara el cuchillo.

No obstante, el presunto ladrón se voltea y queda quieto unos segundos, lo cual fue aprovechado por los policías para acercarse y quitarle el cuchillo, para luego poner sobre el piso al sujeto y esposarlo.

"¡Tiralo!" Policías de @SSC_CDMX

impidieron que supuesto ladrón escapara. Es Juan Manuel "N" de 39 años, acusado de asaltar una carnicería en #Xochimilco. Con un cuchillo filetero amenazó a los policías pic.twitter.com/XF0M85rBwN — Iván Ramírez (@ivanramirez092) August 21, 2025

¿Quién era el ladrón en CDMX detenido tras asalto en carnicería?

Una vez que el hombre fue asegurado, le realizaron una revisión de seguridad, y le hallaron el teléfono móvil y dinero del trabajador de la carnicería que momentos antes habría asaltado.

El probable implicado fue identificado como Juan Manuel “N”, de 39 años, quien, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Oficiales de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre que posiblemente asaltó al empleado de una carnicería localizada en la alcaldía Xochimilco”, informó la institución este jueves 21 de agosto de 2025.

