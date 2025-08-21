106 años de cárcel por matar a elementos de la FGR en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia contra Fernando “S”, quien pasará 106 años, dos meses y tres días en la cárcel, tras ser declarado culpable de matar a dos elementos de la Policía Federal Ministerial en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2021.

Sujeto mata a dos policías de la FGR

De acuerdo con la carpeta de investigación, en octubre de 2021, Fernando “S” disparo en contra de los elementos de la FGR, provocando su muerte y logrando escapar en ese momento. Tras el ataque, se giró una orden de aprehensión en su contra.

Se trata de Fernando Sánchez Olivera y/o Jonathan Alexis Cabrera Rivera a quien condenaron por los delitos de evasión de presos, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa, así como homicidio calificado consumado con alevosía y ventaja cometido en contra de funcionarios públicos.

#FGR en Jalisco, obtuvo más de 106 años de prisión contra Fernando “S”, por evasión de presos, robo, homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa, entre otros delitos. Disparó contra dos elementos de la #PFM, quienes perdieron la vida. https://t.co/hEP46kA7gc pic.twitter.com/ROH8XOciZo — Jalisco (@FGR_Jal) August 21, 2025

Las labores de inteligencia y operativos coordinados entre autoridades de los tres niveles de Gobierno permitieron su captura en el estado de Colima. Posteriormente, el Ministerio Público Federal reunió las pruebas necesarias que derivaron en la condena.

Fernando “S” cumplirá su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, uno de los penales de máxima seguridad del país.

