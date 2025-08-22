Bache ocasiona fatal accidente; joven muere y menor resulta herida en Ermita Iztapalapa

Una mujer perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en el cruce de la calle 70 y la Calzada Ermita Iztapalapa, en el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, en la Ciudad de México (CDMX), debido a un bache, esto ocurrió cuando circulaba en una motoneta acompañada de una menor de edad.

Camión de mudanza atropella a una mujer al caer de una motoneta por un bache en Iztapalapa

Según los primeros reportes, l a motoneta en la que viajaban la mujer y una pequeña se atoró en un bache, lo que provocó que la mujer cayera al suelo.

En ese momento, un camión de mudanza pasó por la zona y la aplastó, causando su muerte inmediata. La menor de 8 años que la acompañaba resultó lesionada y fue trasladada de inmediato a un hospital cercano a la zona, ya que c uanta con probable fractura de hombro izquierdo y tobillo derecho.

Mujer muere atropellada por camión de mudanzas en Ermita Iztapalapa|ssc

Los hechos ocurrieron a la altura del Deportivo Santa Cruz Iztapalapa, sobre la Calzada Ermita. La mujer que perdió la vida, de 30 años, viajaba en la motoneta junto con la menor, y los primeros testimonios señalan que el estado irregular del pavimento fue un factor determinante en el accidente.

Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Al ir circulando en una motoneta con una menor de edad, una joven falleció en el cruce de la calle 70 y la Calzada Ermita Iztapalapa, en Santa Cruz Meyehualco. La moto se atoró en unos huecos del pavimento y al caer un vehículo las habría aplastado. La niña fue trasladada al… pic.twitter.com/DwH19GrxVc — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 21, 2025

Posteriormente, el cadáver de la mujer fue trasladado a la Coordinación Territorial correspondiente para continuar con los procedimientos legales.

Detienen a hombre que atropelló a la mujer sobre Ermita Iztapalapa

Momentos después, autoridades de la SSC detuvieron al conductor del camión de mudanzas que atropelló a una mujer que viajaba en una motocicleta, junto con una menor de edad, en Iztapalapa.

Monitoristas del C2 Oriente, informaron que el posible responsable conducía un camión tipo tortón color blanco, al cual daban seguimiento en tiempo real y que circulaba a la altura de la avenida Samuel Gompers y la calle 71 de la misma colonia, donde los policías en campo se acercaron y lo detuvieron.

Detienen a chofer que atropelló a mujer en Iztapalapa|FIA

El conductor del camión, un hombre de 56 años de edad, fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.