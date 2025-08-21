Un policía de la Ciudad de México (CDMX) fue ingresado al Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, al ser investigado de causar la muerte de un joven de 21 años tras dispararle con su arma de cargo en el momento en que tuvieron una riña.

No obstante, no solo él fue enviado a la cárcel, pues otro oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) involucrado en la pelea, pero con otro hombre que estaba en ese momento con el joven, también quedo a disposición de un juez que los requirió en esta cárcel al oriente de la CDMX.

¿Qué se sabe del policía de CDMX detenido por matar a joven?

La SSC de CDMX informó este 19 de agosto de 2025 que se detuvo a un policía quien, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta en avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el video se puede ver a un policía de la CDMX peleando con un hombre en el cruce de un semáforo y a unos cuantos metros de ambos, está un joven peleando con otro policía, pero cuando el oficial estaba en el piso, y el joven se retira, se escucha un disparo el cual causó la muerte del joven.

Los hechos ocurrieron en un punto de revisión cuando los tripulantes de la motocicleta se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los policías, pero uno de ellos, tras ser golpeado, disparó e hirió al joven, informó la SSC de CDMX.

¿De qué se acusa al policía de CDMX tras disparar y matar a joven?

El joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

En tanto, el oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, mientras que el área de la Dirección General de Asuntos Internos integró la carpeta de investigación administrativa interna.

Ahora se sabe que el policía de CDMX que accionó el arma es acusado del delito de homicidio y su compañero de abuso de autoridad, mientras tanto, ambos estarán en el Reclusorio Oriente, en tanto se resuelve su situación legal.

