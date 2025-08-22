Sacan por tercera ocasión a invasores de una casa en CDMX tras meterse a la fuerza
La dueña de la casa acudió al lugar con policías de la SSC de CDMX y sacaron a los posibles invasores de una casa en la alcaldía Magdalena Contreras.
No les bastó una vez. Su perseverancia no precisamente era del todo buena, pues intentaron meterse a una casa en la Ciudad de México (CDMX) más de una ocasión, y tres presuntos invasores de un predio acabaron detenidos nuevamente.
Este jueves 21 de agosto de 2025 se dio a conocer que, por tercera ocasión, dos hombres y una mujer, fueron sacados de una casa a la que presuntamente se metieron a la fuerza, pero acabaron detenidos.
Dueña de casa y policías sacan a supuestos invasores en CDMX
Los tres llegaron a una casa ubicada en la calle de Adelita número 5 en la Unidad Independencia de la alcaldía Magdalena Contreras.
La dueña de la casa acudió al lugar, acompañada de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y sacaron a los posibles invasores, quienes fueron llevados ante el ministerio público para deslindar responsabilidades.
