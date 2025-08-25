Metro CDMX hoy 25 de agosto: ¿Que Líneas están afectadas por la lluvia? Actualizaciones más importantes

Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 25 de agosto Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. Durante la mañana de este lunes se reportó lluvia en distintos puntos de la capital y del Estado de México (Edomex) ¡Tómalo en cuenta!