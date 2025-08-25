Metro CDMX hoy 25 de agosto: ¿Que Líneas están afectadas por la lluvia? Actualizaciones más importantes
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 25 de agosto, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 25 de agosto Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. Durante la mañana de este lunes se reportó lluvia en distintos puntos de la capital y del Estado de México (Edomex) ¡Tómalo en cuenta!
Metro EN VIVO
Línea 9 presenta retrasos considerables
“Línea 9 en Pantitlán colapsada tan solo para subir al andén. Hay 3 escaleras sin funcionar por “mantenimiento” lo curioso es que puedes pasar a cualquier hora del día y no trabaja nunca nadie”, escribió un usuario.
Linea 9 en Pantitlan colapsada tan solo para subir al anden.
Hay 3 escaleras sin funcionar por "mantenimiento" lo curioso es que puedes pasar a cualquier hora del día y no trabaja nunca nadie.
Ya va medio año así. pic.twitter.com/wS094O119W
Rescatan a perrito en vías de la Línea B
“Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”, compartió el Metro CDMX.
Cuatro líneas afectadas por la lluvia en Metro CDMX
“Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, escribió el Metro CDMX en su cuenta de X.
Líneas 2, 3 y 8, afectadas por lluvia
“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informa el Metro.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este lunes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 23° y una mínima de 11°C. Toma en cuenta la probabilidad muy alta de lluvia, por lo que el servicio se verá afectado a lo largo del día.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 11° C.