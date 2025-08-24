Metro CDMX en vivo: ¿Hay retrasos? Reporte y avance de trenes del 24 de agosto de 2025
¡Que no se te haga tarde! Revisa en FIA el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX hoy domingo 24 de agosto y toma precauciones en tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 24 de agosto de 2025, con el objetivo de que tomes precauciones antes de usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Para trasladarte a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio emergente con unidades de la RTP.
EN VIVO
¿Puedes pagar el Metro CDMX con tarjeta de crédito?
Si no llevas tu tarjeta de Movilidad Integrada, recuerda que puedes pasar tu tarjeta de crédito o débito en los validadores de los torniquetes del Metro CDMX. En esta nota te contamos los detalles.
¿Qué pasó en la Línea 3?
Usuarios se quejan del servicio en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús recorren de forma similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX buen día, que pasa en la L3 por qué está tan terrible el servicio?— Detox (@Ismaheart_) August 24, 2025
¿Qué pasa en la Línea 8?
En 15 minutos no ha pasado un tren en la estación UAM-I de la Línea 8. Usuarios agregan que no ha avanzado un convoy en dirección a la terminal Garibaldi.
Ya empezaron con sus tonterias en metro 8?? No hay ningun tren con dirección a Garibaldi, no pasa ninguno en la estación UAM-I, llevamos 15 min y contando.— Naraku (@singleMex183) August 24, 2025
Mejor digales que estan despedidos por incumplimiento de trabajo
Caos en Pantitlán
Usuarios de la terminal Pantitlán reclaman que tengan que dar una vuelta innecesaria para ingresar a la estación.
Para que tanta vuelta?@MetroCDMX pic.twitter.com/lXDRira7gt— edge (@sliverbeto_jm) August 24, 2025
A esto le llamas flujo rápido @MetroCDMX en Pantitlán,nos tratas como si fuéramos animales y a dar toda una vuelta innecesaria pic.twitter.com/Qa4ZQrtP2z— edge (@sliverbeto_jm) August 24, 2025