Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Metro CDMX en vivo: ¿Hay retrasos? Reporte y avance de trenes del 24 de agosto de 2025

¡Que no se te haga tarde! Revisa en FIA el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX hoy domingo 24 de agosto y toma precauciones en tus traslados.

Notas
Seguridad
Escrito por: César Contreras
Compartir nota
Entrada a la estación Pantitlán del Metro CDMX hoy domingo 24 de agosto de 2025.
Así va el Metro CDMX hoy 24 de agosto de 2025. |X @sliverbeto_jm.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 24 de agosto de 2025, con el objetivo de que tomes precauciones antes de usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Para trasladarte a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio emergente con unidades de la RTP.

EN VIVO

¿Puedes pagar el Metro CDMX con tarjeta de crédito?

Si no llevas tu tarjeta de Movilidad Integrada, recuerda que puedes pasar tu tarjeta de crédito o débito en los validadores de los torniquetes del Metro CDMX. En esta nota te contamos los detalles.

¿Qué pasó en la Línea 3?

Usuarios se quejan del servicio en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús recorren de forma similar de norte a sur de la CDMX.

¿Qué pasa en la Línea 8?

En 15 minutos no ha pasado un tren en la estación UAM-I de la Línea 8. Usuarios agregan que no ha avanzado un convoy en dirección a la terminal Garibaldi.

Caos en Pantitlán

Usuarios de la terminal Pantitlán reclaman que tengan que dar una vuelta innecesaria para ingresar a la estación.

Metro CDMXCDMX

Notas