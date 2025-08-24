Metro CDMX en vivo: ¿Hay retrasos? Reporte y avance de trenes del 24 de agosto de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 24 de agosto de 2025, con el objetivo de que tomes precauciones antes de usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Para trasladarte a las estaciones que permanecen cerradas, como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, está disponible el servicio emergente con unidades de la RTP.

