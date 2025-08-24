Personas que se encontraban este domingo 24 de agosto de 2025 dentro del centro comercial Parque Delta fueron evacuados debido a un incendio que se registró en un supermercado que se encuentra dentro de la plaza.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del centro comercial que se ubica en Avenida Cuauhtémoc 462, colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué pasó en Parque Delta hoy?

Los primeros reportes indican que el percance se registró en un supermercado, y derivado del incendio, el humo ocasionado por las llamas se expandió en la plaza comercial, lo que alertó al personal para evacuar el lugar.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para acordonar la zona, mientras bomberos trabajaron en sofocar el fuego para que no se propagara en más áreas y así evitar que las llamas se expandieran.

Recibimos reporte de incendio en colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/niXX9Asfe1 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 24, 2025

Incendio en plaza comercial en CDMX fue en área de panadería

De acuerdo con lo reportado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, una vez que los elementos llegaron, sofocaron el fuego, se determinó que el incendio se registró en el área de panadería del supermercado.

En el lugar, se quemó aceite de una freidora, lo cual solo dejó daños materiales en la zona y los bomberos extinguieron la flama, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas tras este incidente en Parque Delta.

En la red social X, personas que se encontraban dentro del centro comercial grabaron el momento en que se presenció el humo dentro del supermercado, el cual se percibió en otros puntos de la plaza e incluso, personas que estaban fuera del centro comercial, grabaron el momento en que el humo se expandía.

Asimismo, las grabaciones dejan ver a las personas desalojadas una vez que se reportó el incendio en el supermercado, pero gracias a la intervención de los servicios de emergencia, este percance no pasó a mayores.