Tráfico en CDMX hoy 25 de agosto: Conoce las marchas, bloqueos y calles afectadas por lluvias
¡No pierdas detalle! Sigue este minuto a minuto de las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas por lluvias EN VIVO durante hoy 25 de agosto en CDMX.
En medio de un amanecer con fuertes lluvias y severos encharcamientos en la CDMX, el pronóstico vial apunta a que la circulación será lenta HOY, pues además de un clima adverso, se tienen programadas varias marchas; por tal motivo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y calles afectadas por la fuerte tormenta en la capital este 25 de agosto del 2025.
Aquí te presentamos las avenidas cerradas y vialidades afectadas por las y los manifestantes que salgan este día. Te recordamos que esta información sobre las marchas en CDMX es proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), alimentada por el Centro de Orientación Vial (OVIAL) y reporteros de FIA.
EN VIVO
Así están programadas varias marchas y manifestaciones Hoy:
Así estarán las manifestaciones y marchas HOY lunes 25 de agosto, ¡Tómalo en cuenta y sal con tiempo!
*Considera marcha a las 08:00 horas que partirá de Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino.
*A las 11:00 horas se espera presencia de manifestantes en Medellín No. 33, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc.
*Se prevé arribo de manifestantes a las 12:30 horas en Av. Hidalgo No. 107-109, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
*A las 16:30 horas se espera presencia de manifestantes en Mazapa esquina Cedros, Col. San Andrés, Alc. Azcapotzalco.
*Considera a las 16:30 horas presencia de manifestantes en Serapio Rendón No. 71, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc.
¡Precaución vial por encharcamiento!
Encharcamiento en Av. del Imán y Cerrada la Alborada, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.
Alternativa Vial: Mario de la Cueva y Anillo Periférico.
¡Precaución vial por encharcamiento!
Encharcamiento en Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, colonia Nápoles alcaldía Benito Juárez.
Alternativa Vial: Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Filadelfia y Alabama.
🚨#MientrasDormía | El domingo se derrumbó una vivienda antigua en las calles Robles Domínguez y calzada Misterios, de la @TuAlcaldiaGAM.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025
El inmueble, de más de 80 años, colapsó por falta de mantenimiento.@oscar_mendoza31 con el reporte en #PrimeraLínea pic.twitter.com/SajzqtfSfW
#AlertaVialFIA | 🌧️ Cayó una lluvia en el Valle de México durante la madrugada. La zona sur fue la más afectada.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025
🚧 Se cerró por una hora el bajo puente de Picacho-Ajusco y Periférico, donde el agua alcanzó 1.5 m de altura.
Ya fue reabierta la vialidad. @isidrocorro con el… pic.twitter.com/5dIbLHVdbm
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 25 de agosto, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 25, 2025
El #HoyNoCircula de este lunes 25 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/z6ObP0zQ18
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este lunes 25 de agosto del 2025.
#PrecauciónVial | Se registra lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México. En todo momento utilice el cinturón de seguridad. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/vAPLWjeaKs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2025