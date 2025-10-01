¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en las Línea A y Línea 2 hoy 1 de octubre 2025
Usuarios reportaron retrasos en las estaciones de la Línea A del Metro CDMX, piden agilizar el avance de trenes, pero ¿qué pasa en el Metro CDMX hoy?
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este miércoles 1 de octubre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
Piden agilizar avance de trenes en la Línea 2
En redes sociales, usuarios reportan retrasos en la Línea 2 en dirección a Buenavista, aseguran que estar detenidos en estación Nezahualcóyotl; piden agilizar el avance de trenes.
Agilicen el avance del tren en dirección Buenavista está detenido en la estación Nezahualcoyotl vagón PR. 3173— benja.edomex (@BenjaEdomex) October 1, 2025
Retrasos en la Línea A
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea A en todas las estaciones; usuarios piden agilizar el avance de trenes.
Como ya es costumbre, lento línea A en todas las estaciones.— José Luis Martinez (@MartinezLu22582) October 1, 2025
¿Está abierta la estación Zócalo hoy 1 de octubre 2025?
¡Atención! La estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 1, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 10° C pic.twitter.com/hFxnHSr9YG— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 1, 2025