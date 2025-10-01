Logo InklusionSitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en las Línea A y Línea 2 hoy 1 de octubre 2025

Usuarios reportaron retrasos en las estaciones de la Línea A del Metro CDMX, piden agilizar el avance de trenes, pero ¿qué pasa en el Metro CDMX hoy?

Escrito por: Fernanda Benítez - Felipe Vera
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este miércoles 1 de octubre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

EN VIVO

Piden agilizar avance de trenes en la Línea 2

En redes sociales, usuarios reportan retrasos en la Línea 2 en dirección a Buenavista, aseguran que estar detenidos en estación Nezahualcóyotl; piden agilizar el avance de trenes.

Retrasos en la Línea A

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea A en todas las estaciones; usuarios piden agilizar el avance de trenes.

¿Está abierta la estación Zócalo hoy 1 de octubre 2025?

¡Atención! La estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

