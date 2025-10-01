Miércoles de protestas en CDMX: Marchas y afectaciones hoy miércoles 1 de octubre

Hoy, miércoles 1 de octubre, la Ciudad de México se prepara para una jornada con múltiples manifestaciones, marchas y posibles bloqueos que afectarán la vialidad, principalmente en la zona centro. Consulta aquí todas las movilizaciones que podrían afectar a los automovilistas de la CDMX.

Desde las 7:00 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad mantiene su huelga con una asamblea frente a las oficinas centrales. A esta se sumará, a las 10:00, una protesta de ex trabajadores de la extinta Ruta 100 frente a la Secretaría de Gobierno, en pleno Zócalo, para exigir pagos pendientes.

El ambiente de movilización social se intensifica en los planteles educativos, donde diversas comunidades estudiantiles de la UNAM y la UAM realizarán asambleas a lo largo del día. El objetivo principal de estas reuniones es definir el plan de acción y las actividades a seguir de cara a la marcha conmemorativa del 2 de Octubre.