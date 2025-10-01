Miércoles de protestas en CDMX: Marchas y afectaciones hoy miércoles 1 de octubre
Hoy la CDMX enfrenta un día de manifestaciones y posibles bloqueos o marchas. Huelga en Monte de Piedad y protesta de ex Ruta 100 marcan la jornada. ¡Anticipa tu ruta!
Hoy, miércoles 1 de octubre, la Ciudad de México se prepara para una jornada con múltiples manifestaciones, marchas y posibles bloqueos que afectarán la vialidad, principalmente en la zona centro. Consulta aquí todas las movilizaciones que podrían afectar a los automovilistas de la CDMX.
Desde las 7:00 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad mantiene su huelga con una asamblea frente a las oficinas centrales. A esta se sumará, a las 10:00, una protesta de ex trabajadores de la extinta Ruta 100 frente a la Secretaría de Gobierno, en pleno Zócalo, para exigir pagos pendientes.
El ambiente de movilización social se intensifica en los planteles educativos, donde diversas comunidades estudiantiles de la UNAM y la UAM realizarán asambleas a lo largo del día. El objetivo principal de estas reuniones es definir el plan de acción y las actividades a seguir de cara a la marcha conmemorativa del 2 de Octubre.
Caos en la zona Centro: Camión se queda atorado sobre Avenida Balderas
¡Toma previsiones! Se mantienen las afectaciones sobre Av. Balderas y Ayuntamiento, en la colonia Centro de la CDMX. Un tráiler quedó atorado en la división del carril del Metrobús y genera fuertes afectaciones viales.
Alternativa vial: Paseo de la Reforma.
Manifestaciones en CDMX hoy:
Huelga en Nacional Monte de Piedad
- Trabajadores del Nacional Monte de Piedad: Desde las 07:00 horas, realizan una asamblea en las oficinas de la institución (Palma No. 14, Col. Centro Histórico) como parte de la huelga convocada por presuntas violaciones a su contrato colectivo de trabajo.
Protesta de Ex Trabajadores de Ruta 100
- Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: Se manifestarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1) para exigir el pago de un finiquito por liquidación de intereses y dividendos del Fideicomiso F/100.
Resumen de otras concentraciones programadas hoy en CDMX:
- 08:00 hrs. - 40 Días por la Vida:
- Lugar: Cuatro sucursales de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán).
- Motivo: “Vigilia de Oración” por la vida y en contra del aborto en México.
- 10:00 hrs. - Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ingeniería (UNAM):
- Lugar: Biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria (Coyoacán).
- Motivo: Mesas de trabajo para fortalecer la seguridad en el plantel y la salud mental de los estudiantes.
- 10:00 y 12:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20":
- Lugar: Congreso de la CDMX y parques “Rinconada 4:20" y “Luis Pasteur” (Cuauhtémoc).
- Motivo: Demandan espacios regulados para el consumo de cannabis y diálogo político.
- 11:00 hrs. - Colectivo “Tadeo":
- Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX (Cuauhtémoc).
- Motivo: Exigen justicia y una sentencia ejemplar contra la presunta responsable de la muerte de un motociclista repartidor.
- 12:30 hrs. - Comunidad Estudiantil de la Preparatoria No. 5 (UNAM):
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” (Tlalpan).
- Motivo: Exigir un alto a la inseguridad en las escuelas de la UNAM en solidaridad con el estudiante fallecido en CCH Sur.
- 12:50 hrs. - Colectiva Feminista “Rosas Rebeldes":
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” (Gustavo A. Madero).
- Motivo: Asamblea para discutir el plan de acción rumbo a la marcha del 2 de Octubre.
- 14:00 hrs. - Comunidad Estudiantil del CCH Sur (UNAM):
- Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (Coyoacán).
- Motivo: Asamblea para definir acciones en demanda de mayores medidas de seguridad y el cese de la violencia en el plantel.
- 14:00 hrs. - Comunidad Estudiantil de la UAM Iztapalapa:
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
- Motivo: Asamblea para discutir el plan de acción rumbo a la marcha del 2 de Octubre y la “Jornada Nacional de Solidaridad con Palestina”.
- 14:00 hrs. - Comunidad Estudiantil de la UAM Xochimilco:
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (Coyoacán).
- Motivo: Asamblea para definir el plan de acción rumbo a la marcha del 2 de Octubre, en rechazo al hostigamiento y en solidaridad con Palestina.
- Durante el día - Colectivo Justicia para Nuestros Deudos:
- Lugar: Oficinas de COFEPRIS (Benito Juárez), SEMARNAT y Representación del Gobierno de Chihuahua (Miguel Hidalgo).
- Motivo: Exigen justicia por 386 cuerpos encontrados en un crematorio en Chihuahua.
¿Qué autos no circulan hoy?
El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), limitando la circulación de los vehículos según su holograma, engomado y terminación de placas.
Este miércoles 1 de octubre no es la excepción, y para evitar multas, te decimos los autos con restricciones:
- Engomado rojo
- Placa de circulación con terminación 3 y 4
- Holograma 1 y 2
