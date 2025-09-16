Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY 16 de septiembre | Retiro de tren en Línea 3

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy martes 16 de septiembre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Avance de trenes en Línea A del Metro CDMX
Metro CDMX HOY: ¿Qué pasa en líneas y estaciones hoy martes 16 de septiembre de 2025?|Arturo Engels

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, durante hoy martes 16 de septiembre de 2025.

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro de la Ciudad de México, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes.

EN VIVO

Retiro de tren en Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Nos acaban de desalojar de un tren en Indios Verdes, ni en festivo dejan de valer madre”. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión.

Continúa cierre de estación Zócalo/Tenochtitlan

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso.

¿Hay servicio en todas las líneas del metro?

Usuarios del Metro CDMX se preguntan si hay servicio en Línea 1, Línea A y Línea B, durante la jornada de hoy martes 16 de septiembre, algunos reportan esperas de hasta 10 minutos en las estaciones.

¿Hay servicio en metro El Rosario?

Usuarios del Metro CDMX se cuestionan si hay servicio en metro El Rosario durante la mañana de este martes 16 de septiembre de 2025.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 16 de septiembre de 2025

Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece abierta en su totalidad, después de los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Metro CDMXSSC CDMXCDMX

Notas