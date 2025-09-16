Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY 16 de septiembre | Retiro de tren en Línea 3
Retiro de tren en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Nos acaban de desalojar de un tren en Indios Verdes, ni en festivo dejan de valer madre”. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión.
Buen día, Brayan. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2025
Continúa cierre de estación Zócalo/Tenochtitlan
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, permanece cerrada hasta nuevo aviso.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2025
¿Hay servicio en todas las líneas del metro?
Usuarios del Metro CDMX se preguntan si hay servicio en Línea 1, Línea A y Línea B, durante la jornada de hoy martes 16 de septiembre, algunos reportan esperas de hasta 10 minutos en las estaciones.
Osea van a mandar un tren ya llevo 10 min esperando en la línea B dirección Buenavista y dirección ciudad azteca ya pasaron tres— mary ale Andrade Hernandez (@maryaleAndrade1) September 16, 2025
¿Hay servicio en metro El Rosario?
Usuarios del Metro CDMX se cuestionan si hay servicio en metro El Rosario durante la mañana de este martes 16 de septiembre de 2025.
Ya habrán el metro en el Rosario. ...ches ogts de mrd🤬🤬— Dario (@Dario40191875) September 16, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 16 de septiembre de 2025
Desde las 7:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece abierta en su totalidad, después de los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/BlJMlFjxgq— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2025