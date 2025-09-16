ALERTA AMBER: Buscan a Nayla, de 7 años; desapareció con su mamá en la Venustiano Carranza, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) activó el protocolo de Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de la niña Nayla Ruiz Muñoz, de 7 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde hace una semana.

De acuerdo con la ficha de búsqueda (expediente 939/2025), Nayla fue vista por última vez el pasado martes 9 de septiembre de 2025 en la colonia Lorenzo Boturini, de la alcaldía Venustiano Carranza. El reporte oficial destaca que la menor se encontraba en compañía de su madre, Claudia Ruiz Muñoz, de 37 años, cuyo paradero también se desconoce.

Aunque la desaparición ocurrió el 9 de septiembre, la denuncia formal fue recibida por las autoridades hasta el día 14, momento en el que se activaron los protocolos de búsqueda para la menor.

A continuación, se detallan las características de la niña y de la madre que la acompañaba para facilitar su identificación.

Datos de Nayla Ruiz Muñoz, niña desaparecida en CDMX

Edad: 7 años.

7 años. Estatura: 1.30 metros.

1.30 metros. Complexión: Delgada.

Delgada. Seña particular: Tiene una cicatriz quirúrgica en el ombligo .

Tiene una . Cabello: Castaño oscuro y lacio.

Castaño oscuro y lacio. Vestimenta: Blusa color rosa, pantalón de mezclilla azul oscuro y sandalias tipo Crocs de color blanco con adornos de unicornio.

Datos de Claudia Ruiz Muñoz, madre y acompañante

Edad aproximada: 37 años.

37 años. Señas particulares: Tres lunares en la mejilla derecha, cicatriz quirúrgica en el brazo izquierdo, cicatriz quirúrgica en la espalda y padece artritis en ambas manos.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Nayla Ruiz Muñoz, de 7 años, vista por última vez el pasado 9 de septiembre en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/8BWDTJC95p — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 14, 2025

¿Tienes información? Así puedes reportar en Alerta Amber

La Fiscalía hace un llamado a la población para que, si cuenta con cualquier información sobre el paradero de la pequeña Nayla o de su madre Claudia, se comunique de inmediato a los números de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Teléfonos de contacto:



(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

También se puede acudir directamente a las oficinas ubicadas en la calle Dr. Río de la Loza 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.