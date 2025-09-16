Irving “N”, presunto integrante de una banda criminal del Centro, CDMX, es detenido en la Peralvillo

Durante un operativo de vigilancia en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) logró la detención de una pareja en posesión de diversas drogas, cartuchos y un arma de fuego. El hombre fue identificado como Irving “N”, presunto integrante de una banda criminal que opera en la zona Centro de la capital.

Los detienen en la Peralvillo

Los hechos ocurrieron sobre la calle Beethoven, en su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, cuando los policías realizaban recorridos preventivos para inhibir delitos de alto impacto en la zona.

Los policías observaron a un sujeto portando lo que parecía ser una pistola, acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron para realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, se aseguraron diversas sustancias ilícitas:



Un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles

Siete bolsitas con una sustancia similar a la droga conocida como “tusi”

Tres dosis de aparente cocaína

Un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que podría ser crystal

98 envoltorios con hierba verde semejante a la marihuana

Un vehículo en el que la pareja se encontraba recargada