Hombre muere apuñalado por su pareja en la GAM; investigan los hechos

En un sombrío recuento de hechos, la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, fue escenario de tres incidentes trágicos que movilizaron a los servicios de emergencia. La jornada estuvo marcada por un hombre apuñalado, un incendio con daños materiales y el hallazgo de un cuerpo. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de cada caso.

Un hombre muere apuñalado por su pareja en un presunto ataque de celos

Un hombre perdió la vida la noche del lunes tras ser agredido con un arma blanca, supuestamente por su compañera sentimental, durante un altercado en un domicilio ubicado en la colonia Cuautepec de Madero. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a la mujer en el lugar de los hechos y la trasladaron al Ministerio Público.

La violencia se desató al interior de una vivienda en la calle Fresno, en la zona norte de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos alertaron a las autoridades al escuchar una fuerte discusión y gritos. Los servicios de emergencia acudieron a la llamada, pero a su llegada, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a las heridas. Testigos presenciales observaron cómo el hombre estaba gravemente herido tras el ataque.

#MientrasDormía | Una mujer fue hallada sin vida en su casa en Residencial Zacatenco, GAM. Un familiar ingresó tras notar un olor fétido. Bomberos y peritos confirmaron el deceso. Además, en El Bosque, un hombre murió tras ser atacado con arma blanca en la calle Fresno. La… pic.twitter.com/E8K3iAlWFn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025

Tras el fatal desenlace, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y deslindar responsabilidades, en un caso que los vecinos señalan como la culminación de discusiones previas en el domicilio.

Incendio consume taller de recuerdos de graduación

En la madrugada de este martes, un taller de recuerdos de graduación se incendió, presuntamente de forma intencional, en lo que provocó la movilización de los bomberos. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron severas afectaciones en el inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, se sospecha que el fuego fue provocado de manera intencional, ya que se presume que alguien arrojó un objeto encendido al interior del inmueble.

El taller, lleno de materiales inflamables como cartón y madera, ardió rápidamente, generando una gran columna de humo. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajó intensamente para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a los inmuebles cercanos. Las autoridades investigan el caso y revisan las cámaras de videovigilancia para dar con el responsable.

Hallan a adulta mayor sin vida en su domicilio

Se reportó el hallazgo de una mujer de más de 70 años sin vida en su vivienda de la colonia Residencial Zacatenco, un caso que, de manera preliminar, las autoridades señalan como una muerte por causas naturales. Un familiar que fue a visitarla fue quien descubrió el cuerpo y de inmediato alertó a las autoridades.

Al lugar arribaron policías, bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tras confirmar el fallecimiento, el cuerpo de la mujer, que vivía sola, fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia de ley. Si bien la primera hipótesis apunta a causas naturales, serán los estudios forenses los que determinen la razón precisa de la muerte.

